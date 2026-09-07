Capturan a ciudadano neerlandés buscado en Europa por dirigir red de narcotráfico

Se trata de Eldrich Boedhoe, quien tiene en firme una condena de 12 años de prisión en Países Bajos. Foto: Dijín

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Un ciudadano neerlandés buscado por las autoridades europeas fue capturado en Medellín (Antioquia). Se trata de Eldrich Boedhoe, contra quien se había emitido una circular roja de la Interpol.

El hombre tiene condenas en firme y además es investigador por, supuestamente, dirigir una red de narcotráfico que opera desde Colombia hacia varios países del viejo continente.

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De acuerdo con la información de la Dijín de la Policía, el operativo en el que fue capturado este hombre se adelantó con ayuda del Servicio de Seguridad Interior (SSI) de Francia y con agentes del Servicio de Marshalls de los Estados Unidos.

Según expuso la Dijín, “este sujeto tiene una sentencia condenatoria en firme de 12 años de prisión, por tráfico de drogas y señalado de liderar una estructura transnacional dedicada al envío de cocaína desde Colombia hacia Francia, España y Países Bajos, mediante correos humanos en vuelos comerciales”.

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Las pesquisas apuntan a que Boedhoe residía en Colombia desde 2015, en donde se instaló, supuestamente, “para consolidar alianzas con organizaciones narcotraficantes y coordinar envíos internacionales”. Tras su captura, fue dejado a disposición de la Fiscalía, a la espera de su entrega formal a la justicia europea.

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