Un soldado muerto y otros dos heridos deja detonación de explosivos en la Vía Panamericana

De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, los responsables serían hombres de la Estructura Franco Benavides, de las disidencias de las Farc. Foto: Archivo Particular

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En la mañana de este lunes 7 de septiembre se reportó una explosión en la Vía Panamericana, en las inmediaciones de Puente Río Mayo, en los límites entre Cauca y Nariño. En el hecho murió un uniformado del Ejército y otros dos resultaron heridos.

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De acuerdo con lo dicho por el Ejército, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 9 Batalla de Boyacá “atendieron al llamado sobre un presunto dispositivo explosivo improvisado instalado sobre la vía Panamericana”. Cuando estaba revisando el artefacto, asegura la institución, fueron activadas las cargas que hirieron a los uniformados.

El hecho dejó heridos a tres uniformados. “Inmediatamente se presentó el hecho, enfermeros de combate atendieron al personal herido, sin embargo, pese a los esfuerzos, lamentablemente fue asesinado nuestro soldado profesional José Manuel López Villada”, dio a conocer el Ejército.

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Aunque todavía no se tiene certeza de quién está detrás del crimen, las autoridades apuntan a la estructura Franco Benavides, de las disidencias de las Farc. Según el Ejército, ese grupo “habría acondicionado los alrededores de la vía con dispositivos explosivos improvisados activados por la víctima para atentar contra la integridad de las tropas”.

Desde la institución aseguran que “el personal militar afectado ya fue evacuado hacia el centro asistencial más cercano, donde recibe atención médica”. Por su parte, el Ministerio de Defensa calificó el ataque como una “grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”.

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Tras la explosión, la Vía Panamericana se mantiene cerrada, mientras que las autoridades adelantan las pesquisas para descartar que haya más explosivos en el lugar, así como para confirmar quién estuvo detrás del hecho.

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