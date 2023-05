Capturan a abogado que asesinó a dos mujeres en Barranquilla hace 26 años

La empresaria Estela Toro Arias y su hija Leonela Tatiana Torres Arias, quienes para ese momento tenían 46 y 20 años, respectivamente. Foto: Archivo

La Policía capturó este fin de semana a un hombre que llevaba 26 años siendo prófugo de la justicia. Se trata del abogado Rubiel Díaz Londoño, condenado por la justicia colombiana por el asesinato de la empresaria Estela Toro Arias y su hija Leonela Tatiana Torres Arias, quienes para ese momento tenían 46 y 20 años, respectivamente.

Díaz Londoño, quien tenía circular roja de Interpol, fue capturado en Riohacha. De acuerdo con la investigación del caso, las mujeres fueron asesinadas con disparos en sus cráneos cuando se movilizaban en una camioneta Toyota, la cual era conducida por Rubiel Díaz Londoño, quien era la pareja de la empresaria Estela Toro.

Rubiel Díaz Londoño fue capturado 26 años después por el presunto homicidio de quien era su pareja, Estela Arias, y también de su hijastra, Tatiana Torres. El señalado asesino tenía circular roja de Interpol.



Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/5cVq5ZZLLi — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 23, 2023

En ese momento, el abogado resultó herido y le dijo a las autoridades que los responsables habían sido cuatro hombres que se movilizaron en dos motos negras de alto cilindraje junto a otros más en una camioneta roja. Luego, el CTI determinó que Rubiel Díaz Londoño se autoinfligió la herida con arma de fuego.

“Efectivamente, se logra hacer con un trabajo con nuestra policía judicial una investigación con la cual se logra la captura de esta persona que tenía una circular roja de Interpol desde el año 2022 por el homicidio de estas dos mujeres, una de ellas su pareja sentimental para el año 1997 y la otra, su hijastra”, indicó el coronel Jhon Urrea, comandante de la Policía del Atlántico.

Arlex Torres, hijo y hermano de las víctimas ha seguido de cerca el caso y señaló que se inspiró en el caso de Nancy Mestre para presionar las autoridades a que encontrarán al asesino de su mamá y hermana en Atlántico.

Vea: Capturan en Brasil a Jaime Saade, asesino de Nancy Mestre

“Yo no me siento feliz. Tengo 37 años y he sufrido mucho con este tema, ver a mi mamá y a mi hermana ser asesinadas de esa forma. Siento que logré mi objetivo, que se hizo justicia y esta persona va a pagar por lo que hizo, pero eso no me las va a traer de vuelta”, dijo en entrevista con El Heraldo de Barranquilla.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.