Capturan en Brasil a Jaime Saade, asesino de Nancy Mestre

La joven barranquillera Nancy Mestre fue asesinada por Jaime Saade en 1994. Foto: Univisión

La Policía Federal de Brasil confirmó este lunes 1 de mayo de 2023 la captura de Jaime Saade Coormane, asesino de la joven de entonces 18 años Nancy Mestre. En abril pasado, el Tribunal Supremo Federal de Brasil autorizó la extradición a Colombia de Saade, condenado hace 27 años por el asesinato y violación de Mestre, en el año nuevo de 1993, en Barranquilla.

Según la decisión, Jaime Saade Cormane, quien era la pareja de Mestre, deberá ser entregado a las autoridades colombianas lo más pronto posible. La extradición había estado congelada por motivos de procedimiento. Ahora, según la información de la agencia de prensa, las autoridades nacionales deberán computarle el tiempo que el asesino estuvo detenido en Brasil, cuando fue capturado en 2020.

l caso de Mestre es recordado, además, por la insistencia de Martín Mestre, el padre de la víctima. Se trata de un octogenario quien indagó por el paradero de Saade apenas huyó de la justicia. Tomó el papel de todo un experto en búsqueda de perfiles por internet. Se acercó virtualmente a la familia de Saade, hasta descubrir que el asesino de su hija vivía en Belo Horizonte, Brasil, desde hace años. Y, por si fuera poco, que vivía una vida normal, bajo el nombre falso de Henrique dos Santos Abdala. Estaba casado y tiene dos hijos allí.

“Sentí una emoción indescriptible, como si fuese algo mezclado entre la alegría y el dolor, la primera porque ya se va a hacer justicia y lo segundo porque a mi hija nada me la devuelve. Después de hacer mis ejercicios matutinos me escribió un periodista de O globo Brasil y me mandó un WhatsApp en portugués donde decía la noticia, le devolví la llamada para confirmar si era verdad lo que yo estaba leyendo, y me dijo que sí y comencé a llorar, incluso el periodista también lloró conmigo”, señaló Mestre.

El expediente por el asesinato de Mestre da cuenta de que la joven salió en el año nuevo de 1993 con Saade, con quien estaba saliendo. Como no regresó a la casa, la familia de la víctima la buscó en casa del victimario. Lo único que encontraron fue a la madre de este limpiando el piso y la teoría de que Mestre se habría suicidado, con un disparo en la cabeza. La Fiscalía, no obstante, logró demostrar que Saade fue el autor de ese disparo y que había accedido a Mestre antes de acabar con su vida.

