Capturan a alias “El Indio”, presunto integrante de las disidencias de las Farc en Cauca

Alias "El indio" tendrá que responder por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

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Un nuevo golpe dieron las autoridades a las disidencias de las Farc comandadas por alias “Iván Mordisco” en el departamento del Cauca. La Policía Nacional confirmó este 25 de julio la captura de alias “El Indio” o “Arnold”, uno de los hombres claves de ese grupo al margen de la ley.

Según la información entregada por las autoridades, alias “El Indio” sería la cabeza de una de las redes de apoyo al terrorismo de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Era buscado para que responda por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir.

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La información entregada por la Policía señala que las autoridades le seguían la pista desde hace al menos seis años, cuando empezó a delinquir junto a redes de las disidencias de las Farc. Hizo parte de la estructura Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, con influencia criminal en Cauca y Valle del Cauca.

“Presuntamente coordinaba actividades de inteligencia criminal contra la fuerza pública, lideraba extorsiones a comerciantes y empresarios, y participaba en la planeación de homicidios”, indicaron desde la Policía. También es señalado de instalar pasacalles en Popayán como forma de intimidación.

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La información entregada por las autoridades indica que en el año 2023 alias “El Indio” se había sometido a la justicia, pero regresó a delinquir en las filas de las disidencias de las Farc. Incluso, se le vincula con la planeación de un ataque a la estación de Policía del municipio de Silvia, en 2025.

Durante el operativo en el que fue capturado “El Indio”, las autoridades incautaron seis celulares que, según indicaron desde la Policía, serán claves en la investigación en contra de este presunto disidente de las Farc. El hombre fue puesto a disposición de las autoridades para su judicialización.

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