Fue capturado Hernando Deluque, exgobernador de La Guajira: esto se sabe

Hernando Deluque.

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El exgobernador de La Guajira y padre del senador Alfredo Deluque fue capturado este sábado en la capital de ese departamento tras ser condenado a prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. El político, que se entregó a las autoridades, ya está a disposición del CTI de la Fiscalía para que cumpla una pena de 84 meses.

Este hecho se produce luego de que, en octubre de 2024, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condenara. Según la decisión judicial, Deluque y otros exfuncionarios cometieron varias irregularidades cuando firmaron contratos sin ninguna planeación y sin que se realizara la debida adjudicación a la mejor propuesta.

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El alto tribunal encontró que, de manera consciente y voluntaria, “se apartaron de los principios de la contratación estatal al fraccionar de manera irregular los contratos a efecto de obviar el proceso licitatorio, defraudando así las expectativas que en ellos se depositaron (sus electores”.

La Sala revisó 16 contratos. Entre los hallazgos, por ejemplo, la Corte encontró que todas las empresas que se quedaron con los contratos presentaron propuestas por debajo del precio solicitado; tenían formatos muy similares; y en otras ni siquiera hubo licitación. Los negocios eran diversos: pavimentar calles en Riohacha; el mantenimiento de vías de municipios cercanos a la capital; la canalización de aguas residuales; hasta la adecuación y mejoramiento de vías urbanas.

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