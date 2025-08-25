Capturan a alias Garrote, señalado de ejecutar el ataque con motobomba en Guaviare. Foto: Ejército

Un hombre identificado como alias Garrote, presunto integrante de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco, fue capturado en el casco urbano de Calamar (Guaviare). La operación conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional se realizó por una orden de captura en su contra.

Según fuentes de inteligencia, alias Garrote sería el autor de varios hechos violentos en la región. Entre ellos figura el atentado con una motocicleta bomba registrado el pasado 4 de julio en la plaza central de Calamar.

Este ataque terrorista dejó ocho personas heridas: un suboficial y cinco soldados, y dos civiles. Asimismo, “desde hace cinco años este sujeto vinculado con las disidencias de Iván Mordisco, venía generando cobros de extorsiones, coordinando homicidios e instrumentalizando a miembros de la población civil para afectar a la Fuerza Pública” en Guaviare, informó la Policía.

Las autoridades agregaron que la captura “se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y con pleno respeto por los derechos fundamentales, reafirmando el compromiso del Ejército Nacional con la protección de la población civil y la consolidación de la seguridad en el suroriente colombiano”.

Captura de alias Mandinga en Norte de Santander

Las autoridades reportaron la captura de alias Mandinga, señalado de ser uno de los principales responsables de las extorsiones en varios municipios del Catatumbo. El operativo se realizó en Ocaña y estuvo a cargo de la Fuerza de Despliegue Rápido 3 del Ejército, con apoyo de la Policía.

Alias Mandinga llevaba más de una década vinculado al frente 33 de las disidencias de las Farc al mando de Calarcá. Durante ese tiempo habría intimidado a comerciantes, campesinos y empresas de transporte público para obligarlos a pagar cuotas extorsivas, especialmente en El Tarra, La Playa, Ábrego, Hacarí y el mismo Ocaña.

La orden de captura en su contra incluye los delitos de extorsión, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Alias Mandinga fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las investigaciones para determinar el alcance de sus responsabilidades penales y su papel dentro de la organización criminal.

