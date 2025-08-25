Destruyen megalaboratorio de cocaína de las disidencias en El Tambo (Cauca)

El laboratorio ilícito equivalía aproximadamente a $6,4 billones en infraestructura e insumos. Foto: Ejército Nacional

En el municipio de El Tambo (Cauca), tropas del Ejército Nacional destruyeron un “megalaboratorio” dedicado a la producción de cocaína. Allí incautaron tres toneladas de la droga en proceso, así como 1.100 kilogramos de cocaína cristalizada, es decir, lista para ser distribuida, y más de 5.000 galones de insumos.

Según las autoridades, este era uno de los laboratorios utilizados para el procesamiento de cocaína más grandes ubicados en el último año en el departamento del Cauca. La infraestructura e insumos destruidos estaban avaluados en más de USD1.600 millones, lo que equivale, aproximadamente, a $6,4 billones. La droga, allí producida, abastecía a diferentes carteles internacionales.

Nuevamente, en el municipio de El Tambo, el pasado 21 de agosto, el Ejército incautó más de 250 mil cartuchos de diferentes calibres, dos armas largas, una mini-Uzi artesanal, cerca de 5.000 proveedores, más de 200 partes de fusiles y 400 detonadores de fabricación improvisada. Esta acción de las autoridades se desarrollaron en el marco de la Operación Perseo 2, la cual pretende hacerle frente a la fuerte presencia de las disidencias de las Farc en el Cauca.

Asimismo, encontraron 180 artefactos explosivos improvisados, 83 minas antipersonales, 78 artefactos explosivos improvisados adaptados para drones, material para la elaboración de 1200 minas, 700 metros de cable dúplex y cordón detonante, además de material alusivo al grupo armado.

Según las autoridades, el material de guerra y los explosivos pertenecían a la estructura Carlos Patiño, una de las estructuras de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco. El pasado 19 de agosto, el Ejército anunció la llegada de 300 nuevos soldados a la zona del Cañon del Micay, en los corregimientos de Huisitó y San Juan de Micay en El Tambo.

De este contexto de guerra también hace parte el atentado del pasado 21 de agosto, en Cali (Valle del Cauca), cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguraron que este ataque se dio por la presión que ha ejercido la Fuerza Pública en el departamento del Cauca. “El cañón del Micay se ha recuperado ya en más de un 70%. A los criminales no les queda otra opción, sino mostrar su desespero atacando a la población civil”, aseveró el ministro.

