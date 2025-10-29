Capturan a alias “Ramiro”, presunto articulador del atentado a base aérea en Cali

Durante el procedimiento también fueron capturados alias “Cifiru” y alias “Boriyu”, dos presuntos escoltas y hombres de confianza de alias “Ramiro”. Foto: Ejército

Una operación militar logró la captura de Ramiro Arenas Alomia, alias “Ramiro”, señalado de ser uno de los principales líderes de las estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”. De acuerdo con las autoridades, Arenas Alomia sería el articulador de los recientes ataques con explosivos en Cali y Jamundí (Valle del Cauca).

La acción fue realizada por tropas de la Tercera Brigada del Ejército, con apoyo del CTI de la Fiscalía, el Gaula Militar Valle y unidades del Batallón de Infantería 8. Las autoridades interceptaron al hombre en una vía pública de Cali cuando, según inteligencia militar, hacía enlaces para coordinar nuevas acciones terroristas contra bases militares y unidades de la Fuerza Pública.

Alias “Ramiro” —de 34 años y con más de cinco años de trayectoria en la organización— habría participado en la planeación y ejecución de atentados que pusieron en riesgo a la población civil en el área metropolitana de Cali y Jamundí. Tendría responsabilidad en la preparación del ataque contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez ocurrido el pasado 21 de agosto, y que dejó un saldo de siete personas muertas y 76 heridas.

Asimismo, se le señala por el atentado a la estación de Policía del corregimiento de Robles, en Jamundí (Valle del Cauca), el pasado 9 de octubre. Ese día, a las nueve de la mañana, el lanzamiento de artefactos explosivos dejaron dos adultos y dos menores de edad heridos.

Durante el procedimiento también fueron capturados dos de sus presuntos escoltas y hombres de confianza, alias “Cifiru” y alias “Boriyu”. Las autoridades los vinculan a tareas de seguridad, extorsiones y al reclutamiento de menores en los barrios del suroriente de la ciudad.

El Ejército indicó que, en el momento de la captura, se incautaron dos armas cortas, munición, cuatro teléfonos celulares y un artefacto explosivo listo para su detonación. De acuerdo con la investigación preliminar, este último habría sido ingresado ilegalmente desde Perú para ser utilizado en ataques urbanos.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se espera que en las próximas horas sean presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de captura y la imputación de cargos que incluirían terrorismo, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y uso de menores en actividades delictivas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.