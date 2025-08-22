Atentado en Cali en vivo: entre los muertos hay una mujer embarazada y un joven de 17 años

Personal de aseo recoge escombros en una calle cercana a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este viernes, en Cali. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Siguen las investigaciones y declaraciones por el atentado que se registró ayer en Cali (Valle del Cauca) cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez. La alcaldía de la ciudad dio un último reporte en el que aseguró que se mantiene la cifra de las seis personas muertas y 76 heridas.

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, aclaró que son seis las personas fallecidas en el atentado y 77 heridas, ocho de ellas fueron niños. Además, señaló que entre las muertes está la de una mujer embarazada, con 22 semanas de gestación, y un menor de 18 años.

El funcionario agregó que uno de los heridos está en estado crítico y con pronóstico reservado, mientras que 36 de los heridos ya fueron dados de altas.

Para las personas que estén buscando a familiares, el secretario Escobar informó que fue habilitada la línea telefónica 302 3120929, opción #evento 21 de agosto, para dar información.

En unas declaraciones que entregó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la madrugada de este viernes 22 de agosto, el funcionario explicó que el ataque terrorista fue perpetrado por las disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”. El ministro señaló que el líder de la banda que participó en el hecho es alias “Marlon”, quien también es considerado el autor intelectual del atentado. Además, el ministro se refirió a la presunta participación de a alias “Kevin”, reclutador de menores y cabecilla de la estructura Carlos Patiño.

Por estos hechos, las autoridades y el presidente Gustavo Petro dieron a conocer la detención de dos hombres por su posible responsabilidad en el ataque con explosivos. Uno de ellos es alias “Sebastián”, señalado por el mandatario de ser integrante del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC.

El jefe de Estado también llegó a Cali, junto al ministro de Defensa y la cúpula militar, para liderar el consejo de seguridad en la noche del pasado jueves. Allí, el presidente informó que no se decretará estado de conmoción interior.

Por el contrario, anunció que “las medidas que se toman de ahora en adelante son mantener el Puesto de Mando Unificado vigente y articular un plan de copamiento (sic) extendiendo la presencia militar en la parte alta de la cordillera occidental de cara al valle geográfico y el Cauca, en poblaciones como Suárez (Cauca), Buenos Aires (Cauca) y Jamundí (Valle del Cauca)“.

Asimismo, el presidente señaló que se preparan varios decretos para enfrentar la ola de violencia en el suroccidente del país, especialmente en los departamentos del Cauca y el Valle. Tanto el presidente como el ministro señalaron que los ataques serían una represalia por una incautación realizada el pasado 20 de agosto en la vereda Honduras, en El Tambo (Cauca).

Según el ministro, estos ataques se deben a la presión que ha ejercido la Fuerza Pública en el departamento del Cauca. “El cañón del Micay se ha recuperado ya en más de un 70%. A los criminales no les queda otra opción sino mostrar su desespero atacando a la población civil”, aseveró.

