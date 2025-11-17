Capturan a alias “Richard”, líder de las didisencias de las Farc en Antioquia

Alias "Richard" es señalado por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y hurto calificado. Foto: Ejército

En la mañana de este lunes 17 de noviembre, el Ejército confirmó la captura de un hombre identificado con el alias de “Richard”. Según la información entregada por las autoridades, se trataría de uno de los líderes más poderosos de la estructura 36 de las disidencias de las Farc, que tiene fuerte influencia en la región del norte del departamento de Antioquia.

Según la información entregada por las autoridades, la captura se dio durante una operación de allanamiento coordinada por el Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada del Ejército, y la Policía Antioquia en el municipio de Yarumal. Durante esa diligencia fueron incautados una pistola, cartuchos, un proveedor y un teléfono celular que estaban en poder de este hombre.

Alias “Richard” es señalado de ser uno de los líderes de las disidencias de las Farc con mayor poder criminal en el departamento de Antioquia. En su prontuario cuentan, por ejemplo, la presunta responsabilidad en el asesinato de Juan Camilo Espinoza, concejal del municipio de San Andrés de Cuerquia, el 16 de junio de este año, en una vía de esa población de Antioquia.

También es señalado por las autoridades como una de las personas detrás de la instalación de artefactos explosivos en la vía que conecta al municipio de San Andrés de Cuerquia con el centro poblado de Valle de Toledo. Mismos que cobraron la vida de dos uniformados el pasado mes de agosto.

Según el Ejército, alias ‘Richard’ habría participado en la instalación y activación de una mina antipersonal que dejó gravemente heridos a dos menores de edad en el municipio de San Andrés de Cuerquian el pasado mes de octubre. También cobraba extorsiones a hidroeléctricas, mineros, ganaderos y comerciantes de las subregiones norte y nordeste de Antioquia.

Alias “Richard” será puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y hurto calificado.

“La Cuarta Brigada del Ejército Nacional mantendrá su ofensiva en el departamento de Antioquia, con el fin de neutralizar el accionar terrorista de los grupos armados organizados residuales y atacar todos aquellos factores de inestabilidad que afectan el progreso y desarrollo del departamento, velando por la protección de la población civil”, indicó la institución por medio de un comunicado.

