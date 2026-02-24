Capturan a “Cucaracho”, presunto jefe del Tren de Aragua que tenía circular roja de Interpol

Alias "Cucaracho", es señalado de coordinar el envío de drogas hacia países de Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Foto: Policía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un operativo adelantado por las autoridades de Colombia y de Estados Unidos en Santa Marta (Magdalena) permitió la captura de un presunto jefe del Tren de Aragua que era buscado mediante circular roja de Interpol. Se trata de Jorge Luis Páez Cordero, conocido por el alias de “Cucaracho”. El líder criminal es requerido en Venezuela por delitos relacionados con narcotráfico.

Su captura se dio en un allanamiento adelantado en zona urbana de Santa Marta por parte de la Policía Nacional, a través del Gaula, y con el apoyo de la Dirección de Inteligencia Policial, de los Comandos Jungla, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Lea también: Confinados y cuerpos sin levantar en Aracataca tras combates entre Clan del Golfo y ACSN

Según la información entregada por la Policía, alias “Cucaracho” es señalado de ser el principal jefe de las operaciones de narcotráfico del Tren de Aragua, una organización criminal que surgió en Venezuela, pero que durante los últimos años ha extendido su poder delictivo en países de América Latina, donde maneja negocios de narcotráfico, extorsión, secuestro y terrorismo.

Las autoridades detallaron que este hombre hacía parte de esa organización ilegal desde hace al menos siete años y que sería el encargado de coordinar el envío de cargamentos de droga mediante narcolanchas desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Además, controlaba el cobro de extorsiones y secuestros a comerciantes y ganaderos en el Caribe.

Le puede interesar: Tribunal Administrativo de Cundinamarca deja en firme nombramiento del ministro Benedetti

Alias “Cucaracho” sería también la principal persona a cargo de las operaciones de lavado de activos, para blanquear ganancias del narcotráfico. Venezuela lo busca para que responda por su presunta responsabilidad de los delitos de tráfico de estupefacientes y psicotrópicos, asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones y financiamiento al terrorismo.

Durante el allanamiento, la Policía incautó también cuatro celulares y una tablet, materiales que ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y que serán claves para avanzar en el proceso penal en su contra. Servirán, según la Policía, para “identificar redes de apoyo logístico y avanzar en el desmantelamiento de esta estructura criminal transnacional”.

Más contenido: Procuraduría alerta al CNE sobre posibles delitos electorales en curules de paz de Guaviare

“Con la captura de alias ‘Cucaracho’, cabecilla internacional del Tren de Aragua, le asestamos un golpe estratégico al crimen transnacional. Este resultado demuestra que la cooperación global es determinante para cerrarles el paso a las organizaciones criminales que pretenden operar más allá de las fronteras”, dijo el general William Rincón, director de la Policía.

El oficial agregó que los operativos en el país para desarticular estructuras al margen de la ley como el Tren de Aragua seguirán adelante. “Enviamos un mensaje claro y contundente: Colombia no será refugio para el crimen organizado transnacional. Seguiremos actuando con determinación y dignidad para proteger la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos”, concluyó e general.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.