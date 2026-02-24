Procuraduría alerta al CNE sobre posibles delitos electorales en curules de paz de Guaviare

A la Procuraduría llegó información de una tutela interpuesta por una organización ciudadana que alertó sobre el posible escenario de trashumancia electoral. Foto: El Espectador

Un inexplicable aumento de más del 1.000% en el censo electoral de tres municipios tiene a las autoridades con la lupa puesta sobre un posible escenario de trashumancia en el departamento de Guaviare. Así lo advirtió la Procuraduría General de la Nación, que compulsó copias al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que investigue posibles delitos electorales en esa región del país.

La decisión del Ministerio Público se conoció después de que una ciudadana identificada como Amparo Sánchez Heredia, representante legal de la Asociación Red de Mujeres Vereda la Y (Asoyerural), interpusiera una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo del Meta en contra del CNE y de la Registraduría para que revisen las inscripciones de cédulas en Guaviare.

La razón de esa tutela, en la que también se pidió poner en conocimiento de la Procuraduría y de la Fiscalía sobre la situación denunciada para que adelanten las investigaciones disciplinarias y penales correspondientes, está relacionada con un posible escenario de trashumancia electoral en tres de los cuatro municipios de ese departamento: San José del Guaviare, El Retorno y Calamar.

Según la denuncia y la información corroborada por la Procuraduría, tras ser notificada de la admisión de la demanda por parte del Tribunal Administrativo del Meta, al parecer hay serias irregularidades en las inscripciones de cédulas para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Problemas que tendrían incidencia directa sobre la elección de las curules de paz.

La Procuraduría encontró que, en efecto, hay una variación atípicade incremento de inscripcones de cédulas en Guaviare, frente a las cifras del censo electoral con el que se adelantaron las elecciones regionales del año 2023. De allí la alerta de una posible trashumancia electoral: traslado irregular de votantes a un municipio, para incidir en los resultados.

Son cinco los puntos de votación en los cuales hubo inscripciones de cédulas, al parecer irregulares, que habrían incidido en un aumento del censo electoral:

Institución Educativa Agua Bonita, sede Bocas-Santo Domingo (San José del Guaviare): 2.375 nuevos inscritos.

Institución Educativa Agua Bonita, sede Rafael Pombo (San José del Guaviare): 774 nuevos inscritos.

Institución Educativa El Retiro, sede Puerto Arturo: (San José del Guaviare): 582 nuevos inscritos.

Institución Educativa San Isidro (El Retorno): 926 cédulas inscritas en un puesto de votación que es nuevo.

Institución Educativa Las Damas (Calamar): 234 nuevos inscritos.

La Procuraduría advirtió además que en casos puntuales como el de la vereda La Paz, en el municipio de El Retorno, no hay condiciones suficientes para el desarrollo de los comicios. Una situación que ha sido denunciada por líderes políticos en distintos sitios del país en los que han sido blanco de atentados y retenciones ilegales recurrentes durante las últimas semanas.

“Ante los hechos de riesgo en la jornada electoral al Congreso de la República que se presentan en esta vereda, se suscribieron unos compromisos con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, para buscar una intermediación con las comunidades a fin de lograr una solución”, indicó el Ministerio Público.

El Ministerio Público, tras evaluar el caso, concluyó que es el CNE el que ahora debe ponerse al frente de la denuncia para determinar si, en efecto, hay irregularidades que puedan entorpecer el desarrollo de las elecciones legislativas en el departamento de Guaviare y que puedan incidir en los resultados de las votaciones para las curules de paz.

“Es de suma importancia elevar traslado de las presentes quejas, a fin de que se realicen todas las actuaciones administrativas como cruce de información en las diferentes bases de datos, a fin de brindar garantías para que los procesos electorales sean más transparentes, se asegure la pureza del voto, transcurran en orden y en paz y para evitar conductas que puedan atentar contra los mismos”, concluyó el ente de control.

