Capturan a guardia del INPEC que habría ayudado en la fuga de “Matamba”

En Nariño, alias "Matamba" ya se había fugado dos veces. Foto: Archivo particular.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, entregó sus primeras declaraciones luego de que se conociera la fuga del capo del narcotráfico, alias Matamba, quien estaba preso en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá. El jefe de la cartera ministerial señaló que fue capturado un guardia del INPEC que, aparentemente, ayudó al exparamilitar y que otros guardias están siendo investigados para determinar si participaron en ese plan.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Tras conocerse la fuga, el presidente Iván Duque señaló que ya dio órdenes a la Fiscalía y a la Dijín de la Policía para que se recapture a Matamba. En ese sentido se refirió Ruiz, quien aseguró que ya estaba en marcha un plan candado para dar con la captura del narcotraficante que pactó una alianza con alias Otoniel y militares para sacar cocaína desde Nariño. Además, Duque aseguró que dio órdenes para reformar al sistema penitenciario en Colombia.

Ruiz aseguró que el INPEC se dio cuenta de que Matamba no estaba en su celda durante el habitual reconteo de presos durante el cambio de guardia en la mañana. Hacia las 8:50 de la mañana de este viernes, las alarmas sonaron en la cárcel, avisando que algo extraordinario había pasado. El conteo de los internos empezó minutos después y los números no cuadraron. Hacia las 11:00 aún no había pronunciamiento oficial del INPEC o del Ministerio de Justicia sobre el paradero de Matamba.

(Lea también: Capturan a alias Matamba presunto jefe de La Cordillera, que delinque en Nariño)

El ente investigador, que lo capturó en mayo de 2021, ha mencionado que Matamba dirigía una estructura denominada como la Cordillera Sur y que también estuvo aliada con varios integrantes activos y retirados del Ejército, entre ellos, el coronel (r) Robinson González del Río, quien era testigo en la JEP de los falsos positivos. Además, por estos hechos también la Procuraduría General abrió investigación preliminar contra el general (r) del Ejército Leonardo Alfonso Barrero.

(En contexto: Las sombras de la mafia que persiguen al general (r) Barrero Gordillo)

Matamba es un curtido narcotraficante que tiene pasado en las extintas Autodefensas Unidas de Colombia y las Farc, y que es solicitado por una corte de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Este grupo criminal, que opera bajo ese rótulo desde hace pocos años, está conformado por al menos 130 hombres armados en Nariño, principalmente en los municipios de Tumaco, Roberto Payán y Olaya Herrera y donde hasta hace menos de un año infundía el terror en esas comunidades.

Noticia en desarrollo...