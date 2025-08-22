Capturan a hermano de “Iván Mordisco” en Cundinamarca: también sería de las disidencias

Durante su intervención, Mordisco afirmó: “nos comprometemos a que cada una de nuestra estructuras orgánicas acompañe el proceso de diálogo que se iniciará con el Gobierno Nacional en los términos que las partes acuerden de acuerdo a su fin”. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Este 22 de agosto el presidente Petro anunció la captura de Luis Hernando Vera Fernández, alias Mono Luis, hermano de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (Emc).

Alias Mono Luis, quien tenía una orden de captura de la Fiscalía, por el delito de Homicidio, llevaba una trayectoria criminal de más de 11 años. De acuerdo con las autoridades era el encargado de liderar actividades de narcotráfico, finanzas ilícitas y logísticas para su hermano, alias Iván Mordisco. Además, era uno de los hombres claves para ejecutar las órdenes de líder de la disidencia.

La Policía señaló que alias Mono Luis había salido de la zona de control de su hermano, que se concentra en el suroccidente del país, “para actuar como representante en sus negocios criminales y reuniones clandestinas”.

El presidente Gustavo Petro también anunció la captura en sus redes sociales y las autoridades aseguraron que se trata de una operación en el marco de la orden del jefe de Estado de dar con el paradero de Iván Mordisco.

Este jefe de las disidencias es el líder del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), que estaría detrás del atentado perpetrado en Cali, el pasado 21 de agosto. Por Mordisco, las autoridades ofrecen una recompensa de $4.450 millones, por información que permita su captura.

Tras el atentado en Cali, que dejó un saldo de seis personas muertas y 77 heridas, el presidente Petro pidió elevar a grupo terrorista a la disidencia de Mordisco y aseguró que llevará a la Corte Penal Internacional (CPI) un caso en contra de las disidencias.

