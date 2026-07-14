Capturan a hombre buscado por supuesto desfalco a EE.UU. de USD 1.041 millones en pandemia

La detención se hizo efectiva en las instalaciones del Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro (Antioquia). Foto: Dij

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Las autoridades confirmaron la captura de Bryan Gardea, un ciudadano mexicano requerido por la Corte Distrital de Nuevo México (Estados Unidos) mediante una notificación roja de Interpol. La detención se hizo efectiva en las instalaciones del Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro (Antioquia).

Gardea es solicitado por la justicia estadounidense para que responda por los delitos de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero. Lo señalan de ser el presunto jefe de una red criminal que se habría aprovechado de los programas de ayuda económica creados durante la pandemia de covid 19.

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Según las autoridades, el capturado habría liderado una estructura delictiva dedicada a apropiarse de las ayudas implementadas por el Gobierno de Estados Unidos durante la emergencia sanitaria. En total, la organización habría obtenido de manera ilícita cerca de USD 1.041 millones, equivalentes a aproximadamente COP 3,43 billones.

De acuerdo con la investigación, el desfalco se habría cometido mediante la creación y el uso de empresas ficticias, la falsificación de documentos y la presentación de declaraciones financieras fraudulentas. Las autoridades señalaron que los recursos fueron desviados a cuentas privadas y destinados a gastos personales y a la adquisición de inmuebles, hechos que configurarían el delito de lavado de dinero.

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Su captura se dio en un operativo coordinado entre la Interpol en Colombia, Migración Colombia y la Policía Nacional. Las autoridades de Colombia y Estados Unidos le seguían la pista a este hombre mediante un intercambio de información internacional en tiempo real y la cooperación entre la fuerza pública de ambos países.

El ciudadano mexicano fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para adelantar los trámites correspondientes a su proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde deberá comparecer ante la Corte Distrital de Nuevo México.

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