Capturan a mujer acusada de abusar de sus hijas y vender el contenido sexual en internet

Para la fecha de los supuestos hechos, en 2023, las niñas tenían 7, 11 y 13 años de edad. Foto: Archivo partici

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Después de ocho meses de investigación, las autoridades capturaron el pasado 14 de marzo a una mujer señalada de abusar de sus tres hijas menores de edad y de comercializar el contenido en la darknet. La presunta abusadora fue detenida en Ureña (Venezuela), en un trabajo coordinado por el Centro Cibernético Policial de la DIJIN, en conjunto con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la OCN Interpol de Caracas (Venezuela).

Para la fecha de los supuestos hechos, en 2023, las niñas tenían 7, 11 y 13 años de edad. Según las autoridades, la investigación en contra de la capturada tuvo origen tras una reunión de la fuerza de tarea conjunta de INTERPOL realizada en junio de 2025, donde se identificaron 24 videos e imágenes de abuso sexual infantil.

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La DIJIN señaló que en los videos se escuchaba a varias personas hablando mientras observaban los abusos, y que su acento habría sido identificado como propio del departamento de Santander y de Venezuela. “A través de los metadatos de los videos se estableció que estos fueron grabados en la ciudad de Bucaramanga, información que posteriormente fue corroborada en la entrevista forense realizada a una de las niñas rescatadas”, aseguraron las autoridades.

El 28 de enero de 2026, los uniformados lograron identificar plenamente a la madre y establecieron que las menores habían estudiado en 2025 en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander). Sin embargo, el 26 de febrero la mujer huyó desde Bucaramanga, donde trabajaba como costurera, hacia la ciudad de Ureña, en el país vecino.

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Por otro lado, el 4 de marzo se realizó el restablecimiento de derechos de la primera de las niñas rescatadas, en Cúcuta. Tras esto, se generó una notificación azul de Interpol, “lo que permitió que el CICPC de Venezuela iniciara un proceso investigativo y que, en tan solo 15 días, se rescatara a las otras dos niñas en Ureña el 13 de marzo de 2026”.

La presunta abusadora se encontraba escondida cerca de donde fueron rescatadas sus hijas, en una casa familiar de quien es su actual pareja sentimental. Las autoridades señalaron que a la mujer le serán imputados los delitos asociados a abuso sexual infantil en Internet de acuerdo a la legislación de ese país, donde podría pagar una pena superior a los 18 años de cárcel.

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