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Condenan a 13 años de cárcel a militar que vendió armas a grupo criminal en Medellín

Además de la condena, la Justicia Penal Militar pidió que se adelantara una investigación adicional para saber si tuvo ayuda de un cabo para encubrir el delito. Esto se sabe.

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Redacción Judicial
16 de marzo de 2026 - 05:58 p. m.
Además de la condena, la Justicia Penal Militar pidió que se adelantara una investigación adicional para saber si tuvo ayuda de un cabo para encubrir el delito.
Además de la condena, la Justicia Penal Militar pidió que se adelantara una investigación adicional para saber si tuvo ayuda de un cabo para encubrir el delito.
Foto: Julián Ríos Monroy. El E
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La Justicia Penal Militar acaba de condenar a 13 años de prisión a un militar que vendió un arma de uso exclusivo de las fuerzas militares a un hombre que pertenecería a un grupo criminal en Medellín (Antioquia). El uniformado fue apartado de la institución y se investiga si tuvo la ayuda de un cabo para intentar encubrir el delito.

El juicio fue adelantado en el juzgado 1201 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado. Allí, el soldado Juan Daniel García Carvajal aceptó haber vendido un fusil del Ejército a grupos armados.

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De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en febrero pasado en el cantón militar de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en Medellín (Antioquia). Allí, según encontró la Fiscalía de esa jurisdicción, el uniformado abandonó su puesto de guardia, cuando cumplía funciones de centinela, y accedió al armerillo de su unidad, para sustraer un fusil.

Según la sentencia, “se debe tener en cuenta la gravedad de la actuación del soldado, pues esa arma pasará indudablemente a los activos de los grupos delincuenciales, que lo emplearán para asesinar integrantes de la Fuerza Pública y ciudadanos aumentando la desazón de esta compungida sociedad colombiana”.

La investigación fue adelantada en menos de un mes por la Fiscalía 2223 Penal Militar y Policial, por los delitos de fabricación, posesión y tráfico ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos y delito del centinela.

La pena fue fijada en 13 años de prisión y se dispuso la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo período de tiempo, así como la separación absoluta de la Fuerza Pública. El juzgado además compulsó copias a la Fiscalía Penal Militar y Policial, para que investigue la posible participación de un cabo de la brigada, quien habría ayudado al uniformado a encubrir el delito.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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