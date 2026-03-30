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Capturan a ocho miembros de “Demetrio”, señalados de más de 15 homicidios en 2025

La captura de estas personas se desarrolló de forma coordinada en los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío. De acuerdo con las autoridades, “Demetrio” venía operando como componente sicarial de la estructura criminal La Cordillera desde 2024.

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Redacción Judicial
30 de marzo de 2026 - 11:27 p. m.
“Demetrio” es señalado como el brazo armado de la estructura criminal La Cordillera, con mayor incidencia en el Eje Cafetero.
“Demetrio” es señalado como el brazo armado de la estructura criminal La Cordillera, con mayor incidencia en el Eje Cafetero.
Foto: Policía
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Este lunes, 30 de marzo, la Policía Nacional confirmó la captura de ocho integrantes de “Demetrio”, el cual sería el brazo armado de la estructura criminal La Cordillera. La acción estuvo coordinada por la Policía Nacional y se desarrolló de forma simultánea en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Chinchiná (Caldas), Quimbaya (Quindío) y Soledad (Atlántico), mediante seis diligencias de allanamiento y registro.

Según las autoridades, entre los capturados se encuentran alias “Nea” y “Cartago”, quienes son señalados como coordinadores de homicidios. Estos hombres deberán responder por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Asimismo, a otro de los hombres capturados le fueron imputados cargos en el marco de una circular azul ya emitida en Brasil contra alias “Tefany”.

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En la operación también se capturó en flagrancia a dos personas por el delito de receptación. De acuerdo con las investigaciones, la banda criminal “Demetrio” venía operando como componente sicarial de la estructura desde 2024. Ellos serían los encargados de ejecutar homicidios selectivos y acciones violentas de “alto impacto” en la región del Eje Cafetero.

Según la Policía, a los capturados se les vincula con más de 15 homicidios cometidos solo en 2025. De estos, cinco ya han sido comprobados judicialmente. Además, los integrantes de “Demetrio” también estarían implicados en dos casos de desaparición forzada y en “un hecho de desmembramiento en la ciudad de Pereira”.

Las autoridades señalan que su accionar delictivo se concentraba, principalmente, en los barrios San Judas y El Balso, en Dosquebradas, considerados zonas estratégicas para el tráfico de estupefacientes. Según la Policía, en ese lugar se generaban rentas criminales superiores a los COP 1.000 millones mensuales.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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