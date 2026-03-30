Capturan a alias “Wilder”, presunto segundo jefe del Clan del Golfo en Tarazá (Antioquia)

Alias "Wilder" sería el segundo líder de la subestructura “Yeison Leudo Chaverra”, del Clan del Golfo. Foto: Dijin

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La Policía Nacional confirmó que, a través de un allanamiento realizado en zona rural del municipio de Tarazá (Antioquia), fue capturado Wilson Flórez Anaya, alias “Wilder”, presunto segundo jefe de la subestructura “Yeison Leudo Chaverra”, del Clan del Golfo. El hombre era requerido por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado.

La operación estuvo coordinada por la Policía, a través de la Dijin, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del Ejército Nacional. El teniente coronel Óscar Andrés Gómez Castro, director de Investigación Criminal e Interpol (e), señaló que alias “Wilder” contaría con una trayectoria criminal de aproximadamente 14 años.

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Alias “Wilder” presuntamente sería quien coordinaba el acopio, custodia y exportación de más de tres toneladas mensuales de cocaína con destino a países de Centroamérica y Norteamérica. Además, el capturado sería el responsable de promover confrontaciones armadas contra el Ejército de Liberación Nacional (Eln), situación que, según las autoridades, “habría generado el desplazamiento forzado de más de 100 familias en la región”.

Según las autoridades, a alias “Wilder” también se le atribuye la autoría intelectual de homicidios, feminicidios, reclutamiento de menores y extorsiones en el Bajo Cauca antioqueño. Asimismo, estaría involucrado en la administración de “rentas ilícitas derivadas de la explotación minera ilegal”, que generarían ingresos superiores a los COP 1.000 millones mensuales.

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En el operativo también se logró la captura de dos personas señaladas por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Asimismo, se incautaron una pistola calibre nueve milímetros, una granada de fragmentación, equipos de comunicación y material de intendencia.

Las autoridades aseguraron que las personas capturadas y los elementos incautados fueron presentados ante un juez de control de garantías. A los capturados les imputaron cargos por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

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