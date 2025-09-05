Capturan a otro presunto responsable del atentado a Gustavo Chicangana, periodista de Caracol

Capturan a otro presunto responsable del atentado a Gustavo Chica, periodista de Caracol. Foto: Policía

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, confirmó la captura de Manuel Cantuni Arias, alias “Cartulina”, señalado como coordinador del atentado armado contra el periodista Gustavo Chicangana, corresponsal de Caracol Radio y director de Guaviare Estéreo, y su esposa, ocurrido el pasado 5 de julio en el casco urbano de San José del Guaviare.

De acuerdo con las autoridades, “Cartulina” sería articulador del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, bajo las órdenes de alias “Calarcá”. La investigación indica que habría sido el encargado de contratar al sicario, entregar la motocicleta y proveer el arma de fuego utilizadas en el ataque. La captura fue confirmada por el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana.

¡𝗖𝗔𝗣𝗧𝗨𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗖𝗢𝗢𝗥𝗗𝗜𝗡𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗗𝗘 𝗔𝗧𝗘𝗡𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗢𝗗𝗜𝗦𝗧𝗔! En San José del Guaviare, la @PoliciaColombia, en coordinación con la @FiscaliaCol, capturó a Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’, señalado coordinador del ataque sicarial contra el… pic.twitter.com/iIpKth8BL5 — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 5, 2025

Este caso ya tenía un primer antecedente. El pasado 7 de julio, la Fiscalía imputó a Wilmer Alexander Perea Babativa, de 21 años, señalado de ser el autor material de los disparos. El joven, que se presentó voluntariamente ante las autoridades, habría ingresado por la reja de la vivienda del periodista y disparado en repetidas ocasiones contra la pareja.

Aunque Perea Babativa no aceptó los cargos de tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. En los operativos también fue capturado un hombre de nacionalidad venezolana e incautado un revólver calibre 38, presuntamente utilizado en la agresión.

En el atentado, Chicangana recibió cuatro impactos de bala y su esposa, Ana Milena Torres, resultó herida en dos ocasiones. Ambos fueron trasladados a un hospital local, y posteriormente el periodista fue remitido a Bogotá, donde permanece bajo observación médica y en condición estable.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó el ataque y recordó que Chicangana ya había recibido amenazas por sus denuncias sobre actividades ilegales en la región, presuntamente provenientes del grupo Renacer ERPAC, vinculado a las disidencias de las Farc. La organización advirtió que la agresión “deja a la región más expuesta, más silenciada y con menos garantías para informar”.

De acuerdo con la FLIP, entre enero y junio de 2025 se han registrado 225 agresiones contra periodistas en Colombia, el 42 % de ellas amenazas directas. En el Guaviare, en particular, se ha documentado un patrón de hostigamientos e intimidaciones contra comunicadores por parte de disidencias como las estructuras al mando de “Iván Mordisco” y “Calarcá”, así como redes de delincuencia común, lo que convierte al departamento en un entorno de alto riesgo para ejercer el periodismo.

