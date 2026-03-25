Capturan a presuntos integrantes de red transnacional de narcotráfico buscados en EE. UU.

Estas personas son requeridas en Estados Unidos por cargos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas. Foto: Fiscalía

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Seis personas, señaladas por la justicia de Estados Unidos de hacer parte de una red transnacional de narcotráfico, fueron capturadas en Colombia, Costa Rica y Panamá. Los detenidos son requeridos por cargos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas.

Algunos de los señalados como presuntos articuladores principales de la red criminal, que enviaba toneladas de clorhidrato de cocaína de Colombia a México y al estado de Arizona (Estados Unidos), fueron capturados en Bogotá, Cali y Buenaventura (Valle del Cauca). Se trata de Édgar Santiago Barbosa Andrade, Jorge Sánchez Gamboa y Francisco Mantilla Angulo.

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Asimismo, fueron capturados Shirley Yesenia Gómez Parra y Franklin Viveros Viveros en Costa Rica, mientras que Óscar Enrique Virula Arredondo fue localizado en Panamá. “Estas personas, de nacionalidad costarricense, colombiana y guatemalteca, respectivamente, serían las encargadas de garantizar el tránsito de las sustancias estupefacientes por Centroamérica para que llegaran al destino esperado”, señaló la Fiscalía General de la Nación.

Además, el ente investigador indicó que los detenidos en Colombia serían responsables de obtener la cocaína en Cauca, garantizar su salida de las zonas de producción mediante alianzas con la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, coordinar los envíos por vía marítima desde el Caribe colombiano y mantener contactos con narcotraficantes de otros países.

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Por estos hechos, una Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Arizona requiere a estas seis personas capturadas por cargos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de drogas.

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