La impugnación de Santiago Uribe por el caso de “Los 12 Apóstoles” llega a la Corte Suprema

El hermano del presidente fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Tribunal Superior de Antioquia envió a la Corte Suprema de Justicia la impugnación especial presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, luego de que fuera condenado en segunda instancia por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

La solicitud se da en el marco de su participación en la conformación del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” y por el asesinato de un conductor de bus.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.