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La impugnación de Santiago Uribe por el caso de “Los 12 Apóstoles” llega a la Corte Suprema

El caso de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, dio un nuevo giro: el Tribunal Superior de Antioquia envió a la Corte Suprema de Justicia la impugnación especial para revisar su condena de segunda instancia.

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Redacción Judicial
25 de marzo de 2026 - 05:35 p. m.
El hermano del presidente fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
El hermano del presidente fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.
Foto: Archivo
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El Tribunal Superior de Antioquia envió a la Corte Suprema de Justicia la impugnación especial presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, luego de que fuera condenado en segunda instancia por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

La solicitud se da en el marco de su participación en la conformación del grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” y por el asesinato de un conductor de bus.

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Por Redacción Judicial

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