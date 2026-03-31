Capturan a un hombre señalado de camuflar cocaína en pianos y generadores eléctricos

La organización criminal utilizaba empresas fachada para dar apariencia de legalidad a sus operaciones de exportación de cocaína. Foto: Dijin

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La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), confirmó este 31 de marzo la captura en Bogotá de Henry Giovanni Garzón Rodríguez. El hombre era el presunto enlace internacional y principal articulador de una red de narcotráfico y, al parecer, el encargado de la inversión, almacenamiento y camuflaje de cocaína en instrumentos musicales, como pianos de cola.

Según explicaron las autoridades, la organización criminal utilizaba empresas fachada para dar apariencia de legalidad a sus operaciones de exportación. Específicamente, la red escondía la droga en pianos de cola y generadores eléctricos, aprovechando su tamaño para “intentar burlar los escáneres y controles de las autoridades en puertos y aeropuertos”.

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La Dijin señaló que durante la investigación conectaron tres eventos principales en los que se evidenció la ruta de la red criminal hacia Canadá, Portugal y Países Bajos. El primero ocurrió en julio de 2024, cuando se interceptó en Miami (Estados Unidos) un piano de cola proveniente de Bogotá con destino a Canadá, en el que fueron hallados 62,7 kilogramos de cocaína. Por este hecho fueron capturados cuatro ciudadanos canadienses: Billy Donais Cadieux, Michael Dubois, Juan Diego Hernández y Pablo Hernández Barbosa.

El segundo evento tuvo lugar en el puerto de Cartagena, el 3 de julio de 2024, cuando funcionarios de la Policía revisaron un generador eléctrico que iba con destino a Países Bajos y en cuyo interior hallaron 57 kilos de cocaína. Asimismo, en una intervención realizada en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, el 17 de julio de ese mismo año, las autoridades interceptaron un segundo piano de cola con destino a Portugal, el cual tenía 54 kilogramos de cocaína en su interior.

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La evidencia recolectada por las autoridades permitió determinar que el remitente utilizaba identidades falsas para gestionar los envíos. La Fiscalía le imputó cargos a Garzón Rodríguez por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir con fines de traficar estupefacientes. El hombre permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.

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