Así fue el operativo que permitió rescatar a cinco menores de edad en Caquetá

En 2024 se registraron en total 70 muertes de uniformados en Colombia. Foto: Ejército Nacional

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Este 31 de marzo, el general Edilberto Cortés, comandante de la Sexta División del Ejército Nacional, confirmó el rescate de cinco menores de edad, de entre 3 y 16 años, y de una joven de 18 años que permanecían escondidos en zona selvática del departamento del Caquetá, huyendo de las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”. El rescate se dio luego de que el gobernador, Luis Francisco Ruiz Aguilar, denunciara que los menores iban a ser tomados como rehenes en represalia contra su padre.

Según señaló el general Cortés a medios de comunicación, el operativo culminó en la madrugada, hacia las 3:00 de la mañana de este martes, evitando que los menores fueran asesinados o reclutados por las disidencias de las Farc, específicamente por la estructura Rodrigo Cadete, liderada por alias “Urías Perdomo”, jefe principal, y por una mujer conocida con el alias de “La Morocha”.

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El general Cortés indicó que los hechos se originaron con el secuestro del padre de los menores, quien habría sido sometido a trabajos forzados como castigo por supuestas malas conductas reportadas a las disidencias por la comunidad. Al enterarse de que, presuntamente, alias “La Morocha” había dado la orden de asesinarlo, el hombre huyó del lugar y se dirigió al puesto de control de Peñas Coloradas (Caquetá), donde logró ponerse a salvo.

Según explicó el general, el padre dio la instrucción a los menores de edad y a la joven de que se escondieran en la selva, cerca de su vivienda en la vereda La Ilusión, en Cartagena del Chairá, luego de recibir amenazas en las que condicionaban la entrega de sus hijos a que el hombre se presentara para ser “ajusticiado” por el grupo armado.

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¿Cómo se desarrolló el rescate?

Según confirmaron fuentes a El Espectador, luego de que el padre pusiera en aviso a las autoridades sobre la situación, el pasado 29 de marzo, se llevó a cabo una reunión liderada por el Ejército, la Gobernación del Caquetá y la Secretaría de Gobierno de Peñas Coloradas, con la participación de la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Cruz Roja Internacional, así como la coordinación con la Policía y la Armada, en la que se evaluó si era necesaria una misión humanitaria o militar.

El general Cortés explicó que el rescate fue posible gracias a una palabra clave que había sido pactada con anterioridad, vía teléfono celular, con la joven de 18 años, lo que permitió que, en un inicio, dos menores de 16 años salieran al punto de encuentro con los soldados. Posteriormente, los menores guiaron a los uniformados hasta el lugar donde se encontraban las demás: una joven de 18 años y tres niñas, de 3, 6 y 12 años.

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Posteriormente, los menores fueron trasladados a Florencia (Caquetá), donde se realizan las evaluaciones de salud y se reencontraron con sus padres. Según indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, “durante toda la noche, valientes militares, acompañados de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), llegaron a lo profundo de la selva y los rescataron. En este momento se encuentran sanos y salvos”.

𝐑𝐄𝐒𝐂𝐀𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐒𝐀𝐍𝐎𝐒 𝐀 𝐍𝐔𝐄𝐒𝐓𝐑𝐎𝐒 𝐍𝐈Ñ𝐎𝐒 𝐄𝐍 𝐂𝐀𝐐𝐔𝐄𝐓Á



Su vida es nuestra prioridad, y hoy están a salvo cinco menores y una adulta. Durante toda la noche, y en una operación precisa y humanitaria en zona rural de Cartagena del Chairá, nuestro… pic.twitter.com/zZA8A44mWm — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 31, 2026

Además, indicó: “Durante unos tres días, los menores y la adulta resistieron en condiciones extremas, bajo la zozobra de las amenazas de las disidencias, para quienes atentar contra los campesinos es parte de su esencia criminal”. El ministro señaló que por los responsables de este acto criminal, alias “Urías Perdomo”, a quien identificó como Juan Antonio Agudelo Salazar, se ofrece una recompensa de hasta COP 400 millones, y por alias “La Morocha”, identificada como Diana Milena Agudelo Salazar, se ofrecen hasta COP 200 millones a cambio de información sobre su paradero.

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