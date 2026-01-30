Capturan en Arauca a tres miembros del Eln señalados de atentados al oleoducto Bicentenario

Entre los detenidos se encuentra alias “Arley”, quien tiene una condena por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Los otros dos son alias “Patapicha” y “Mil Amores”. Foto: Ejército

En desarrollo de una ofensiva militar contra el Eln en el departamento de Arauca, tropas del Ejército capturaron a tres presuntos miembros del frente Domingo Laín Sáenz, señalados de participar en atentados contra el oleoducto Bicentenario, varias acciones armadas contra la Fuerza Pública y hechos violentos contra civiles.

De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, los detenidos harían parte de la Comisión Martha Elena Barón, estructura del frente Domingo Laín Sáenz del Eln, y estarían involucrados en ataques terroristas contra la válvula 26 del oleoducto Bicentenario, así como en acciones armadas en el sector de Corocito.

Entre los detenidos se encuentra alias “Arley”, quien tiene una condena por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Según las autoridades, “Arley” ejerce control territorial en corredores rurales y viales del municipio de Tame, entre ellos la ruta Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona.

Otro de los capturados es alias “Patapicha”, señalado de secuestrar civiles para someterlos a los llamados consejos de guerra del Eln, una práctica utilizada por esa organización para ejercer control territorial e intimidar a la población en zonas rurales.

Asimismo, fue detenido alias “Mil Amores”, identificado como el encargado de ejecutar actividades criminales como sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública, principalmente en los municipios de Fortul y Tame.

Información de inteligencia señala que alias “Arley” y “Mil Amores” habrían participado en atentados a bases militares en Puerto Jordán y Fortul. Además, este último habría coordinado varios ataques contra la infraestructura petrolera del oleoducto Bicentenario. Los tres capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan los procesos en su contra.

Las capturas se realizaron en una operación conjunta, coordinada e interinstitucional entre la Décima Octava Brigada del Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía, que incluyó seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame (Arauca).

Durante la operación, las autoridades incautaron dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, además de material de intendencia, equipos de comunicación y elementos utilizados para el proselitismo armado en la región.

