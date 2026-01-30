Más de 300 soldados serán desplegados en El Tambo (Cauca)

El Ministerio de Defensa anunció, en la mañana de este 30 de enero, el despliegue de más de 300 soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro, del Ejército Nacional. Foto: EFE - Mario Caicedo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La violencia desatada por el conflicto armado en el municipio de El Tambo (Cauca) llevó a que el Ministerio de Defensa anunciara, en la mañana de este 30 de enero, el despliegue de más de 300 soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido Número Cuatro, del Ejército Nacional, quienes serán transportados vía aérea a la zona rural de Huisitó, Honduras y Nayita.

Según indicó la cartera, “las tropas tienen como misión bloquear los corredores de movilidad del grupo armado organizado residual estructura Carlos Patiño, grupo criminal que está al servicio delictivo de alias ‘Zamora’, integrante del Bloque Occidental Jacobo Arenas, con injerencia en el Cañón del Micay”.

Lea: Mindefensa señala que ataque con drones en Cauca fue una represalia de disidencias a civiles

Asimismo, señalaron que estas operaciones militares se ejecutan para “afectar las capacidades de este grupo armado organizado, debilitar sus estructuras logísticas y contribuir a la protección de las comunidades”. Además, el ministerio precisó que estas acciones se adelantan en respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Atentados en el Cauca

El pasado 29 de enero, el Ministerio de Defensa atribuyó a las disidencias de la estructura Carlos Patiño, de alias “Iván Mordisco”, y a alias “Zamora” el ataque con drones ocurrido el martes 27 de enero en El Plateado, en el que murió una persona y otras 11 resultaron heridas.

Le puede interesar: Atentado con carro bomba en El Plateado (Cauca) no dejó heridos

Los hechos se habrían originado el pasado lunes 26 de enero, cuando, en un puesto de control instalado por la Policía Nacional, se registró el pare de un vehículo, el cual hizo caso omiso a las órdenes de las autoridades.

“En ese momento, los uniformados fueron atacados desde el vehículo con armas de fuego. La policía reaccionó y se produjo un cruce de disparos”, indicó el ministerio, que confirmó que las dos personas que se movilizaban en el carro murieron.

Lea también: Procuraduría y Fuerza Pública evalúan riesgos de seguridad para las elecciones de 2026

Asimismo, señalaron que, mientras adelantaban la inspección al vehículo, pobladores de la zona protagonizaron una asonada contra los uniformados y les quitaron los cuerpos. La cartera indicó que, a partir de ese hecho, comenzaron a circular audios vía WhatsApp en los que las disidencias de la estructura Carlos Patiño, de alias “Iván Mordisco”, y alias “Zamora” ordenaban a la población salir a agredir a la policía y exigir su salida de la zona.

Según el Ministerio, el martes en la tarde, al no concentrarse todos los campesinos que habían sido presionados, “las disidencias lanzaron drones con explosivos sobre los campesinos que se encontraban en el parque”, hecho que dejó una persona muerta y otras 11 heridas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.