Capturan en Tolima a alias “Ganadero”, presunto narco buscado con circular roja de Interpol

Según la información entregada por las autoridades, este hombre sería el responsable de coordinar cuantiosos envíos de droga entre países del norte, el centro y el sur del continente. La justicia de Paraguay lo buscaba para que responda en ese país por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.

Redacción Judicial
10 de enero de 2026 - 12:26 a. m.
Alias "Ganadero" era buscado por la justicia de Paraguay para que responda por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.
Foto: Archivo Particular
Las autoridades confirmaron en la noche de este viernes 9 de enero la captura de un hombre identificado como Nencer Alfonso Ramírez Lozano, alias “Ganadero”, durante una operación policial en el municipio de Purificación (Tolima). El hombre era buscado mediante circular roja de Interpol, por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.

Según la información entregada por las autoridades, alias “Ganadero” haría parte de una red criminal dentro de la cual actuaba como coordinador en países de Suramérica. La justicia de Paraguay lo buscaba mediante circular roja de Interpol para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, asociación criminal y lavado de activos.

Lea también: Detalles de la denuncia de Petro contra “Iván Mordisco” ante la Corte Penal Internacional

Las investigaciones apuntan a que alias “Ganadero” sería el sucesor de otro hombre del mundo del narcotráfico y el blanqueo de capitales, identificado como Reinaldo Javier Cabañas, alias “Cucho”. Esta persona fue capturada en el año 2018 en Alto Paraná (Paraguay), luego de que las autoridades desarticularan una red que movía droga entre ese país y Brasil.

“Alias ‘Ganadero’ es considerado un actor clave en las finanzas criminales del narcotráfico transnacional, ya que, al parecer, sería el encargado de articular las rutas delictivas para la obtención de cocaína desde Bolivia, Perú y Colombia hacia mercados ilegales de Centroamérica, Estados Unidos y Europa”, señalaron la Policía y el Ministerio de Defensa en un comunicado conjunto.

Le puede interesar: Niegan tutela interpuesta por congresistas contra decreto de emergencia económica de Petro

Sobre la operación en la que fue capturada esta persona, las autoridades señalaron que ocurrió en una finca, “en medio de lujos y vehículos de alta gama; al parecer estaría coordinando compra y venta de droga con destino hacia Centro y Norte América”. Hasta allí llegaron funcionarios de la Policía colombiana, la Policía paraguaya y de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que lo capturaron.

“Este resultado operacional de la Policía Nacional es producto del intercambio permanente y oportuno de información de inteligencia, la coordinación operativa binacional y el trabajo sostenido entre las agencias policiales del continente, lo que permitió neutralizar a un objetivo de alto valor vinculado al envío de grandes cantidades de droga”, señalaron las autoridades por medio de un comunicado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

