Capturan en Tolima a alias “Ganadero”, presunto narco buscado con circular roja de Interpol

Alias "Ganadero" era buscado por la justicia de Paraguay para que responda por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Foto: Archivo Particular

Las autoridades confirmaron en la noche de este viernes 9 de enero la captura de un hombre identificado como Nencer Alfonso Ramírez Lozano, alias “Ganadero”, durante una operación policial en el municipio de Purificación (Tolima). El hombre era buscado mediante circular roja de Interpol, por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.

Según la información entregada por las autoridades, alias “Ganadero” haría parte de una red criminal dentro de la cual actuaba como coordinador en países de Suramérica. La justicia de Paraguay lo buscaba mediante circular roja de Interpol para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, asociación criminal y lavado de activos.

Las investigaciones apuntan a que alias “Ganadero” sería el sucesor de otro hombre del mundo del narcotráfico y el blanqueo de capitales, identificado como Reinaldo Javier Cabañas, alias “Cucho”. Esta persona fue capturada en el año 2018 en Alto Paraná (Paraguay), luego de que las autoridades desarticularan una red que movía droga entre ese país y Brasil.

“Alias ‘Ganadero’ es considerado un actor clave en las finanzas criminales del narcotráfico transnacional, ya que, al parecer, sería el encargado de articular las rutas delictivas para la obtención de cocaína desde Bolivia, Perú y Colombia hacia mercados ilegales de Centroamérica, Estados Unidos y Europa”, señalaron la Policía y el Ministerio de Defensa en un comunicado conjunto.

Sobre la operación en la que fue capturada esta persona, las autoridades señalaron que ocurrió en una finca, “en medio de lujos y vehículos de alta gama; al parecer estaría coordinando compra y venta de droga con destino hacia Centro y Norte América”. Hasta allí llegaron funcionarios de la Policía colombiana, la Policía paraguaya y de la Comunidad de Policías de América (Ameripol), que lo capturaron.

“Este resultado operacional de la Policía Nacional es producto del intercambio permanente y oportuno de información de inteligencia, la coordinación operativa binacional y el trabajo sostenido entre las agencias policiales del continente, lo que permitió neutralizar a un objetivo de alto valor vinculado al envío de grandes cantidades de droga”, señalaron las autoridades por medio de un comunicado.

