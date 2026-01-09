Detalles de la denuncia de Petro contra “Iván Mordisco” ante la Corte Penal Internacional

El presidente Petro pidió en su denuncia investigar graves hechos de violencia ocurridos entre los años 2017 y 2026 en el país. Foto: Archivo

En la tarde de este viernes 9 de enero se confirmó que el presidente Gustavo Petro denunció ante la Corte Penal Internacional a Néstor Gregorio Vera Fernández, el líder de la facción disidente de las Farc denominada Estado Mayor Central (EMC) y conocido como “Iván Mordisco”. La decisión del jefe de Estado de interponer la denuncia por medio de Alejandro Carranza, su abogado, está relacionada con que el jefe guerrillero, en su concepto, “burló” las intenciones de paz del gobierno.

En diálogo con El Espectador, el abogado Carranza señaló que la denuncia fue interpuesta el día de hoy, por instrucción del jefe de Estado, luego de que en Colombia se agotaran todas las vías jurídicas legales para intentar negociar con su organización criminal, en el marco de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Una bandera con la que llegó en 2022 a la Casa de Nariño, pero que, como han anotado los analistas, produjo coletazos adversos en materia de seguridad.

“‘Iván Mordisco’ viene de las Farc, estuvo en todos los temas del Acuerdo de Paz de 2026, luego estuvo al margen, pero siempre se benefició con ese acuerdo de paz, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pero tiene más de 100 procesos penales y algunas condenas”, indicó el abogado Carranza. A renglón seguido, hizo énfasis en la forma en la que sus acciones recrudecieron la violencia en el país, con énfasis en regiones como el Cauca.

“El presidente Petro abrió la puerta para la paz total y lo único que se obtuvo fueron burlas y ataques de lesa humanidad, secuestrando menores, secuestrando indígenas, haciendo desplazamientos, moviéndose entre las fronteras y burlándose de la paz”, señaló el jurista. Agregó que todas las acciones por parte de las disidencias de “Iván Mordisco” dan cuenta de que su facción disidente no tiene interés en negociar un cese a la guerra que libra en los territorios.

Carranza dijo también que la decisión del presidente de denunciar a “Iván Mordisco” no es solo para que responda por los graves crímenes por los que es señalado, incluso públicamente, por el presidente Petro. Es también una forma de demostrarte al gobierno de los Estados Unidos y al presidente Donald Trump que Colombia sí toma acciones contra las estructuras ilegales y lograr de ese modo apoyo por parte de las autoridades norteamericanas.

“Cuando uno revisa, se da cuenta de que el derecho interno ha sido agotado porque ya ‘Iván Mordisco’ tiene sentencias, procesos, acuerdos de paz transicionales y procesos de los que se ha burlado, se ha salido, ha hecho lo que ha querido. Al ver que invita incluso a otros grupos de delincuencia a que se unan para conformar otro grupo, el presidente Petro me dio la instrucción de radicar la denuncia ante la Corte Penal Internacional”, indicó el abogado.

En el documento de la denuncia, conocido por este medio, se lee que la violencia de las disidencias de las Farc ha puesto en su blanco a la población civil. “Existe un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en los términos de los artículos 7(1) y 7(2)(a) del Estatuto de Roma, dirigido de manera prioritaria contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos, líderes sociales y excombatientes en proceso de reincorporación”, reza el documento.

La denuncia también señala que el grupo comandado por “Iván Mordisco” está detrás de “múltiples violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario en un conflicto armado no internacional”. Anota, entre otros hechos, la comisión de “asesinatos, masacres y ejecuciones selectivas contra civiles, autoridades indígenas nasa en el Cauca y excombatientes acogidos al proceso de paz”.

En el documento también se señala a la organización criminal liderada por “Iván Mordisco” como responsable de “desplazamientos forzados y confinamientos masivos, en un contexto en el que, según informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se registró un incremento sustantivo de personas confinadas y desplazadas, con afectación desproporcionada de comunidades étnicas”.

Finalmente, la denuncia pide examinar los crímenes de guerra y de lesa humanidad presuntamente cometidos por el Estado Mayor Central entre los años 2017 y 2026. Así como “determinar si existen motivos razonables para creer que el denunciado, en su calidad de comandante máximo del EMC, es penalmente responsable de tales crímenes”.

También le pide a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional emitir una solicitud de arresto en contra de “Iván Mordisco”, con el objetivo de “asegurar su comparecencia ante la Corte, impedir que obstruya la investigación y prevenir la continuación de los crímenes”. Así como investigar posibles vínculos entre las disidencias de las Farc y otras organizaciones al margen de la ley, que siembran el horror en los territorios.

La denuncia se conoció horas después de que el jefe de las disidencias se pronunciara sobre los ataques del gobierno de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el pasado fin de semana. Durante una “cumbre guerrillera”, señaló que la intervención militar amenaza la soberanía y pidió al Ejército de Liberación Nacional (Eln), al Ejército Popular de Liberación (Epl), a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano “dejar sus diferencias a un lado” y unirse contra el “enemigo en común”.

El pronunciamiento causó rechazo del gobierno y de funcionarios como el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. “Cuando uno observa ese video y escucha lo que habla el narcotraficante, tal vez más peligroso que tenemos en el suroriente del país, uno encuentra esas palabras amenazantes contra Colombia. El desespero de él lo ha llevado a pedir más ayuda, a pedir auxilio a los demás carteles del narcotráfico”, dijo el alto funcionario.

