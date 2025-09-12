Capturan hombres que escondían bajo tierra miles de galones de combustible robado

La propiedad escondía bajo tierra un tanque con capacidad para almacenar 7.000 galones de combustible robado. Foto: Policía

La Policía Nacional sorprendió en flagrancia a dos hombres que extraían combustible del poliducto de Cenit, filial de Ecopetrol, en zona rural de Sutamarchán (Boyacá). De acuerdo con las autoridades, los dos sujetos, oriundos de Cundinamarca, se dedicaban al apoderamiento ilícito de hidrocarburos.

El operativo se realizó en la finca La Esperanza, ubicada en la vereda Centro, vía Tinjacá, donde los delincuentes habían instalado una sofisticada infraestructura para extraer gasolina y ACPM del poliducto de la empresa transportadora de hidrocarburos Cenit.

Según la investigación, los capturados utilizaban una válvula ilícita conectada a una manguera que llevaba el combustible directamente hasta un tanque subterráneo con capacidad de 7.000 galones, oculto dentro de una bodega construida en guadua.

Para pasar desapercibidos ante la comunidad, los delincuentes hacían pasar el predio por un negocio de venta de heno y producción de pastas de concreto para cercas, pero en realidad era el centro de acopio y comercialización ilegal del combustible robado.

En el operativo, la Policía recuperó 6.100 galones de hidrocarburos y decomisó cuatro equipos móviles que la estructura criminal usaba para coordinar la venta, transporte y distribución del material hurtado.

Los dos hombres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que avanza en el proceso de judicialización por el delito de apoderamiento de hidrocarburos.

El alcalde de Sutamarchán, Miguel Andrés Rodríguez, advirtió que este tipo de actividades ilícitas generan un alto riesgo para la población y el medio ambiente, al estar tan cerca de fuentes hídricas y del casco urbano.

“Estamos a escasos metros del río de Sutamarchán y a escaso un kilómetro y medio del casco urbano del municipio. Le pido como alcalde a Ecopetrol, a su filial Cenit, que nos ayude a mitigar los riesgos que puedan ocurrir tanto en la parte ambiental, como en la parte vial y también en la parte humana”, aseguró el mandatario.

El alcalde Rodríguez instó a Ecopetrol y a Cenit a reforzar la vigilancia en los poliductos, advirtiendo que no deben dejar tramos sin supervisión. Señaló que es necesario mantener e incrementar el personal de control para proteger a la comunidad, el medio ambiente y la infraestructura vial de la región.

