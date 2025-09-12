Incautan cargamento de cocaína del Clan del Golfo avaluado en más de $22.000 millones

De acuerdo con el Ejército, el cargamento tendría un valor superior a los $22.000 millones en el mercado ilegal internacional. Foto: Archivo Particular

En el marco del Plan Ayacucho Plus, soldados del Ejército Nacional incautaron aproximadamente 619 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural del municipio de Uribia (La Guajira). Las autoridades señalaron que el cargamento pertenecería a la subestructura José More Peñate, del Clan del Golfo.

Esta incautación fue el resultado de un trabajo articulado entre soldados del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea Número 1 y uniformados de la Policía Nacional. Según las autoridades, “gracias a información de inteligencia militar se logró ubicar una camioneta proveniente del municipio de Barrancas, La Guajira”.

La droga había sido camuflada en el vehículo, que tenía como destino puertos clandestinos en la Alta Guajira, desde donde sería enviada al mercado internacional. De acuerdo con el Ejército, el cargamento tendría un valor superior a los $22.000 millones en el mercado ilegal internacional.

Las autoridades también señalaron que estos dineros, fruto de las economías ilícitas, son empleados por el Clan del Golfo para sostener su estructura, financiar actividades delictivas y atentar contra la población civil y la fuerza pública.

En la operación fue capturado el conductor del vehículo en el que era transportada la cocaína. Tanto el material como el capturado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

