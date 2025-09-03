Carlos Camargo fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Carlos Camargo durante la elección de magistrado Corte Constitucional. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Carlos Camargo Assis es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. En la tarde de este miércoles, la plenaria del Senado lo eligió para ocupar el cargo que dejará el próximo 5 de septiembre el magistrado José Fernando Reyes Cuartas.

La cámara alta le dio 62 votos de 103 que fueron depositados a Camargo. Con su elección, se cierra el recambio de magistrados que revolcó a la Corte Constitucional este año, pues cuatro de los nueve magistrados terminaron su periodo.

Así las cosas, quedan definidas las bases del alto tribunal para afrontar, dentro de otras cosas, los meses finales del gobierno de Gustavo Petro y el comienzo de una nueva presidencia. También, entrará a participar en importantes procesos como la demanda contra la reforma pensional, tutelas en contra del jefe de Estado y revisar decretos de estados de conmoción, entre otros.

¿Quién es Carlos Camargo?

El nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo Assís, es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, misma de la que se graduó de maestría y doctorado en Derecho Administrativo. Fue ternado por el expresidente Iván Duque y elegido por el Congreso para ser defensor del Pueblo, cargo que ocupó entre 2020 y 2024. Sin embargo, renunció tres meses antes de terminar su periodo para asumir el cargo de vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda.

Camargo también se desempeñó como magistrado y presidente encargado del Consejo Nacional Electoral (CNE) entre 2014 y 2016. Su reconocimiento público no ha sido por su vida académica ni su trabajo como abogado, sino por sus relaciones políticas.

El nuevo magistrado fue ternado por la Corte Suprema de Justicia en medio de una polémica por haber entregado cargos en la Defensoría del Pueblo a familiares de magistrados de ese alto tribunal. Dichos cargos fueron repartidos cuando él era el jefe de esa entidad. Por otra parte, este diario conoció a través de distintas fuentes en las altas cortes y el Congreso que las dos ramas vieron en el exdefensor del Pueblo una figura que podría hacerle contrapeso al gobierno, que tiene a dos cercanos ya instalados en la Corte Constitucional: Vladimir Fernández y Héctor Carvajal.

