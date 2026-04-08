Carlos Ramón González no saldrá de Nicaragua tras eliminación de circular de Interpol. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Tras la decisión de la Interpol de eliminar la circular roja que pesaba contra Carlos Ramón González en medio del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el abogado Iván Cancino, defensor del exdirector del Dapre, explicó cuál es el estatus de González y cuáles serán sus primeras actuaciones.

El organismo internacional notificó la decisión el pasado jueves 2 de abril y levantó la orden de captura internacional que, en práctica, le permite al exfuncionario movilizarse fuera de Nicaragua, donde permanece prófugo de la justicia desde hace dos años. Sin embargo, el abogado Cancino explicó en Caracol radio que su cliente “no saldrá de Nicaragua, quiere mantener su condición de asilado”.

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El abogado defensor de Carlos Ramón González aprovechó para aclarar la situación jurídica de su cliente. “Aquí no se presenta la figura de vencimiento de términos porque no está privado de la libertad. No le ha contado ningún día a pesar de que se le impuso una medida, no se ha hecho efectiva. En este momento no está en la lista de circular roja, judicialmente él es asilado. En este momento en términos de derecho internacional no es prófugo sino asilado político”, explicó en el medio radial.

Asimismo, si bien se conoció que la decisión fue adoptada por Interpol de manera unilateral desde su sede en Lyon (Francia), Cancino explicó que en realidad fue respuesta a una petición de la defensa que se realizó desde diciembre de 2025. “Lo que vimos fue una violación de las normas de Interpol en cuanto a los protocolos de información reservada. Fue una equivocación frente a una violación de garantías. Es una orden que no tiene recurso y solo se puede presentar si hay un hecho nuevo. Ahora la Fiscalía se agarra al salvavidas de lavado de activos como hecho nuevo, pero nos vamos a imponer”, dijo.

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En efecto, según explicó el organismo internacional, la medida obedece a restricciones en la información suministrada en la solicitud inicial de Colomba. “la comisión determinó la existencia de información restringida en relación con la solicitud. A este respecto, observó que la información relacionada con la solicitud se había considerado restringida para proteger los derechos y las libertades del solicitante”.

La Fiscalía ya reactivó el trámite y presentó una nueva solicitud ante la Dijín para que se emita otra circular roja, esta vez sustentada en el delito de lavado de activos. La petición fue radicada el pasado 2 de abril y está en evaluación de las autoridades competentes.

González, quien fue acusado el pasado 29 de enero ante la Corte Suprema por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, es considerado por la Fiscalía como uno de los cerebros detrás del millonario desfalco a la Ungrd. El también exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) permanece en Nicaragua, donde cuenta con asilo político.

La circular roja de la Interpol se había convertido en una herramienta clave para ubicarlo y facilitar su captura en el exterior, con el propósito de que regresara a Colombia y compareciera ante la justicia por su presunta participación en este caso de corrupción.

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