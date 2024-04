Carrotanques en La Guajira: detrás del negocio estarían ministros y congresistas

... Foto: Cortesía

Sneyder Pinilla, exdirectivo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD) y quien fue mano derecha del exdirector Olmedo López, asegura que entregará a la justicia los nombres de quienes, como él, están detrás de los aparentes sobrecostos en la compa de 80 corrotanques para La Guajira, cuyo valor superó los $46.800 millones. Según manifestó, él es solo una pieza de un gran entramado de corrupción en el que están también metidos ministros, congresistas y altos funcionarios de la UNGRD.

Podría interesarle: Exsubdirector de UNGRD le solicitó negociar a la Fiscalía en caso de carrotanques

En una entrevista concedida por Pinilla al periodista Daniel Coronell, el exdirectivo de la UNGRD asegura que está buscando un principio de oportunidad con la Fiscalía para que, a cambio de información, le concedan beneficios en procesos en su contra. Sin embargo, expresó que, supuestamente, el ente investigador no ha querido escucharlo.

Lo dicho por Pinilla fue que dentro de los presuntos responsables de la compra de los carrotanques con sobrecostos para La Guajira están una persona del círculo de mayor cercanía al presidente Gustavo Petro, un ministro, un senador, un representante a la cámara y tres altos directivos de la UGRD.

Le recomendamos: Empresa involucrada en escándalo de carrotanques desistió a contratos por $59 mil millones

“Acá hay muchas personas que están involucradas y me están haciendo ver a mí como el malo, como un corrupto, y yo soy solo una arista de este engranaje”, expresó Pinilla en entrevista. Además, aseguró que la razón por la que no ha revelado públicamente todos los nombres es por temor de que se atente contra su vida o la de su familia. “Uno no puede decir todo lo que sabe viviendo en el país que estamos”, dijo.

Asimismo, el exdirectivo sostuvo que “le he compartido a mi abogado una matriz de colaboración con muchos nombres, pero todavía no la hemos podido entregar. Es increíble que uno quiera desarticular una banda criminal y no lo escuchen”. Recalcó que tiene miedo y se comparó con Jorge Enrique Pizano, testigo clave contra Odebrecht, quien falleció en medio de la investigación, supuestamente, por haberse suicidado. “Como con el doctor Pizano, que quería decir todo y lo mandaron a matar. Yo soy una persona joven, tengo una familia muy bonita, yo no me quiero matar”, expresó Pinilla.

Lea también: Hallan nuevos contratos con “empresa de papel” involucrada en escándalo de carrotanques

Dentro de los integrantes del supuesto entramado, dice Pinilla, “hay congresistas, hay ministros y altos funcionarios del gobierno nacional y Presidencia”. Dijo que la razón para querer hablar ante los medios es que “no pueden echarle la culpa a una sola persona. Yo lo único que hacía era caso”. Sostuvo que en ese supuesto engranaje “hay ministros activos. También una persona que trabaja en la Casa de Nariño y es muy cercana al presidente”.

Sin embargo, sostuvo que “la Fiscalía no nos ha dado una respuesta positiva para entregar la matriz. Uno no comprende si quieren callar lo que uno sabe”. Aún así, afirmó que “si tenemos que acudir a la Corte Suprema, porque tenemos aforados, lo vamos a hacer”. “Yo no me estoy victimizando, pero si uno tiene información, la Fiscalía lo debería escuchar”, aseveró.

Por su parte, el ente investigador aseguró que ni Sneyder Pinilla, ni su defensa han acudido a la Fiscalía. Además, que sí han obtenido respuesta, pero no se les puede escuchar si no asisten a las citaciones que se les hacen, como habría ocurrido.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.