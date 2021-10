Caso Álvaro Uribe: Hoy se reanudan audiencias y el turno es para las víctimas

A las ocho de la mañana de este lunes 4 de octubre, está programada una audiencia que volverá a prender el motor del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La juez del caso, Carmen Helena Ortiz arrancará la cita para escuchar a las víctimas acreditadas dentro del expedientes, que han insistido, durante más de siete meses de proceso, que el exsenador debe ser llevado a juicio por una posible manipulación de testigos.

(En contexto: El expediente de Álvaro Uribe en la Fiscalía)

Dentro de los intervinientes están: el abogado Reinaldo Villalba, quien representa al senador Iván Cepeda; el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo; y el también abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Deyanira Gómez, exesposa del polémico testigo, Juan Guillermo Monsalve. Para poder escuchar todas las posturas, la jueza Ortiz programó nueve audiencias que irán hasta el final de este mes, aunque desde ya se estima que ese tiempo no alcanzará, entre las intervenciones y aplazamientos, como la que hoy podría pedir el fiscal del caso por tener otra audiencia programada.

Álvaro Uribe es investigado por fraude procesal y soborno en actuación penal, luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema concluyera que, a través de terceros, como su exabogado Diego Cadena y el excongresista Álvaro Hernán Prada, habría presionado a testigos para que cambiaran lo que han dicho sobre posibles nexos del político antioqueño con paramilitares. El expresidente ha insistido en diferentes instancias que nada tiene que ver con estos delitos.

(Le puede interesar: Caso Uribe: Fiscalía da su primer paso para pedir la preclusión)

Uribe renunció al Congreso en agosto de 2020 y el caso pasó a la Fiscalía, que considera que el expresidente no cometió delito alguno. El ente investigador ya hizo pública su decisión de pedir la preclusión del caso. Según el fiscal del caso, Gabriel Jaimes Durán, no hay prueba de que el expresidente haya cometido delito y algunos de los hechos de este caso no pueden calificarse como ilegales.

En contra parte, Cepeda y Montealegre consideran que las pesquisas de Jaimes no apuntaron ni a ratificar ni a ahondar en la investigación que ya había adelantado la Corte Suprema, que goza de validez, sino a “arrasarla” en favor de Uribe, quien en este momento tiene la calidad de imputado. La génesis de este proceso se libró en la Corte Suprema de Justicia, cuando Álvaro Uribe interpuso una denuncia en contra del senador Iván Cepeda, por presuntas presiones y manipulación de paramilitares, cuyos testimonios enlodaban al líder natural del Centro Democrático.

(Le puede interesar: “Todo lo de Monsalve fue una trampa”: la última declaración de Uribe sobre su proceso)

No obstante, hubo un revés del alto tribunal en la investigación y terminó abriendo una nueva pesquisa en contra del exmandatario. En julio de 2018, el expresidente fue llamado a indagatoria. Cumplió con la citación en octubre de 2019 y el proceso siguió en manos del magistrado de la Sala de Instrucción César Reyes, quien con una ponencia de más de 1.500 páginas terminó poniendo a Álvaro Uribe Vélez bajo detención domiciliaria en agosto de 2020.

Al cabo de un poco más de un mes, el exmandatario renunció a su curul en el Congreso, con lo cual su proceso pasó a la Fiscalía. El movimiento fue visto como una jugada de su equipo de abogados, que han señalado que en la Corte Suprema no había garantías procesales. Así, el expediente hoy se reanuda después de siete meses de receso y ahora será el turno de las víctimas para intervenir.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.