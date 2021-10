Caso Eln-Arauca: Fiscalía pide cárcel para el exgobernador Ricardo Alvarado

El exgobernador del departamento fronterizo de Arauca, Ricardo Alvarado (2016-2019), podría enfrentar su proceso judicial en prisión, tras ser imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, financiación de grupos de delincuencia organizada y concierto para delinquir agravado. El ente investigador pidió su prisión preventiva, pues tendría como probar que el político se habría reunido con guerrilleros y apoyado financieramente al Ejército de Liberación Nacional (Eln).

La Fiscalía solicitó cárcel para Alvarado. Durante la última semana ha incorporado a las audiencias materiales de prueba sobre contratos y supuestas alianzas del político con el frente Domingo Laín Saénz del Eln. En criterio del fiscal del caso, es necesario que el exgobernador enfrente el proceso en prisión, pues representaría un peligro para la sociedad y habría grandes probabilidades de que escape, teniendo en cuenta que su región es próxima a Venezuela.

“Existe evidencia que soporta que el doctor Ricardo Alvarado se integró al grupo armado organizado Eln, desde por lo menos el año 2012 (…) se evidencia, con prueba documental, que hay acuerdos a los que llegó con la guerrilla. La prueba documental está representada en seis contratos identificados plenamente, que vienen siendo manejado por el mismo grupo armado. Con ellos se viene financiando al Eln en el departamento, siendo gobernador Ricardo Alvarado”, explicó el fiscal.

Para sustentar su solicitud, el fiscal le explicó al juez que los delitos imputados tienen penas altas en el Código Penal. Además, citó las declaraciones de supuestos miembros de la guerrilla, quienes hablarían sobre la capacidad de Alvarado en la región: “Uno de los declarantes dio su versión el 9 de septiembre de 2021, en diligencia ante este despacho. Al ser preguntado sobre si Ricardo Alvarado tiene facilidad de salir de Arauca hacia otro país, respondió: ‘sí, tiene todas las facilidades. Se iría para Venezuela, donde no llega la autoridad de Colombia salvo con permiso. Allá lo protegería la guerrilla y la gente de allá’”, mencionó el funcionario judicial.

Así concluyó su intervención el fiscal: “La prueba documental, pericial y técnica nos permite establecer que es estamos ante delitos que está cometiendo un grupo contra la infraestructura petrolera, por eso es tan relevante que frente a escenarios de la criminalidad organizada se tenga en cuenta estos elementos de contexto, porque permiten identificar lo que está ocurriendo en Arauca. Los homicidios no son hechos aislados. Los secuestros no son hechos aislados. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes no son hechos aislados”.

Según la Fiscalía, entre 2016 y 2019, la Gobernación de Arauca habría entregado dinero e inmuebles a integrantes del Eln. Además, Alvarado supuestamente apoyó la financiación de ese grupo armado con la entrega de porcentajes en los contratos del departamento. La Fiscalía sostuvo en audiencia de imputación, esta semana, que durante su administración el exgobernador direccionó acuerdos a miembros del Eln y no habría verificado la capacidad de los señalados contratistas para llevarlos a cabo. Se habrían presentado irregularidades en el costo de ejecución y puesta en marcha de los proyectos.

El ente investigador tiene la misma teoría sobre la administración de José Facundo Cisneros, actual gobernador, quien estuvo a cargo del departamento en el periodo anterior y posterior a Alvarado. A ambos se les señala de contratar con el Eln e, incluso, reunirse con altos mandos del frente Diego Laín Saénz en Venezuela. Sendos procesos están en evaluación por los jueces de garantías, quienes decidirán sobre la solicitud de medida de aseguramiento, una vez las respectivas defensas hagan su intervención. El próximo 8 de noviembre se reanuda el caso Alvarado.

