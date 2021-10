Ricardo Alvarado, exgobernador de Arauca, imputado por presunta relación con Eln

En audiencia, la Fiscalía dijo que la gobernación de Arauca habría estado al servicio del Eln durante la última década. Aunque el exmandatario dijo no comprender las acusaciones, Medicina Legal lo declaró capaz de comprender el proceso.

El exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, fue imputado por delitos relacionados a sus presuntos nexos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) durante su periodo como gobernador del departamento (2016-2019). En la audiencia el exmandatario departamental no se allanó a los cargos señalados.

Alvarado, quien al parecer no estaba en óptimas condiciones de salud, fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, financiación de grupos de delincuencia organizada y concierto para delinquir agravado; los cuales habría cometido en su periodo como gobernador. Aunque el exmandatario dijo no comprender la imputación y su defensa manifestó que no estaba en capacidad física ni mental para atender la audiencia, el juez del caso dijo que, de acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, se podía desarrollar la imputación.

Asimismo, el despacho judicial determinó que durante los próximos seis meses, mientras avanzan las investigaciones contra Alvarado, el exmandatario no podrá disponer de sus bienes y estos quedarán afectados durante ese tiempo. Según el juez, en caso de encontrar alguna responsabilidad sobre los delitos imputados, los bienes podrían servir para la indemnización de las víctimas, si hubiera lugar a ello.

Según el ente investigador, entre 2016 y 2019, la Gobernación de Arauca entregó dinero e inmuebles a integrantes del Eln y apoyó la financiación de este grupo armada con la entrega de porcentajes en los contratos del departamento. Asimismo, la Fiscalía sostuvo que en ese mismo periodo, el entonces gobernador Alvarado entregó contratos a miembros del Eln y no verificó la capacidad de estos para llevarlos a cabo llegando a superar el valor real de los estudios y realización de obras para el departamento.

El pasado 10 de febrero, Francisco Alvarado, hermano del exgobernador, fue liberado luego de pasar siete meses en cautiverio en el municipio de La Victoria, en Venezuela, al parecer, por las disidencias de las Farc. En una entrevista con El Espectador, en septiembre de 2019, cuando lideraba el departamento, el exgobernador Alvarado aseguró que para combatir al Eln y a las disidencias de las Farc “el mejor camino es el diálogo”.

Alvarado fue gobernador de Arauca entre 2016 y 2020, y capturado en Bogotá la noche de este 21 de octubre. Fue el segundo exmandatario de ese departamento en ser detenido en menos de un día, pues horas antes había sido arrestado el actual gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros. El actual mandatario departamental fue imputado con los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y financiación de grupos de delincuencia organizada en la modalidad de entregar, administrar y aportar bienes y recursos.

La hipótesis que ha manejado la Fiscalía en ambos casos es que las supuestas relaciones de Castillo y Alvarado con la guerrilla no son “hechos aislados e independientes”. Según han dicho, el ente investigador tendría pruebas de que ambos contrataron con una persona conocida como el Gordo Giovanny, del frente Domingo Laín Sáenz del Eln. Contra el exgobernador Ricardo Alvarado habría más de 50 noticias criminales en la Fiscalía y, por su parte, en la institución cursarían más de 60 noticias contra el actual mandatario Castillo Cisneros.

Asimismo, ha dicho la Fiscalía en ambos casos que la Gobernación de Arauca hizo acuerdos con el Eln, en la búsqueda de logística y protección durante los desplazamientos. Según el ente investigador, esto habría sido a cambio de que esa guerrilla actuara con libertad en la zona. De la misma manera, la Fiscalía dijo que demostrarían que el gobernador Castillo Cisneros recibió apoyo financiero para ser elegido.

