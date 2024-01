Procuraduría hizo un llamado a Comité de Convivencia de RTVC en caso Hollman Morris

Las denuncias contra Hollman Morris habrían llegado al despacho de Rodríguez el pasado 2 de enero Foto: EFE - ARCHIVO

La Procuraduría General de la Nación informó que le pidió al Comité de Convivencia del Sistema de Medios Públicos (RTVC), tramitar las denuncias que recibió de acoso laboral, presuntamente cometidas por Hollman Morris, quien se desempeña como subgerente de la entidad. El llamado el ente regulador es tomar las decisiones necesarias en el caso, como respuesta a la solicitud que realizó Nórida Rodríguez, gerente de RTVC.

Rodríguez entregó al Ministerio Público las quejas contra Morris, que habían realizado las directoras del Canal Institucional, Lina Moreno, y de Señal Colombia, Silvia Orlandelli, en las cuales denunciaban los tratos intimidatorios y desobligantes que recibían por parte del funcionario. En días anteriores, la gerente de RTVC se había pronunciado sobre el caso, expresando que “Desde mi llegada a la Gerencia de RTVC, he manifestado cero tolerancia a cualquier tipo de acoso. Mi oficina está abierta para tod@s los colaboradores. He dado el trámite que corresponde a las denuncias y para garantizar el debido proceso, no daré declaraciones por el momento”.

Lina Moreno, escribió en la queja presentada que: “Han logrado generar en mí, sensaciones de intranquilidad, por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas generan desmotivación en el entorno laboral”. Por su parte, Silvana Orlandelli Uruburu, aseguró que los canales de comunicación con Morris han sido “escasos y precarios” y que tanto sus conceptos como los de su equipo de trabajo no son tenidos en cuenta.

Las denuncias habrían llegado al despacho de Rodríguez el pasado 2 de enero. Hechos ante los que la Procuraduría segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, solicitó tramitar las quejas y tomar la decisión en la mayor brevedad posible en el Comité de Convivencia, además de mantener informada a la entidad. Este sería un primer paso que debe agotarse previo al inicio de cualquier proceso disciplinario o sancionatorio, explicó el Ministerio Público.

