Congresistas le pidieron a Petro reconsiderar nombramiento de Hollman Morris en RTVC

Congresistas pidieron a Petro medidas por caso RTVC y Hollman Morris. Foto: Archivo Particular

Sigue la polémica por cuenta de las denuncias de presunto acoso laboral en el interior de RTVC, el sistema de medios públicos del país. Luego de que las directoras del Canal Institucional y de Señal Colombia hablaron sobre los supuestos malos tratos del subgerente de Televisión de la entidad, Hollman Morris, diferentes voces han pedido una investigación.

Desde el Congreso, dos representantes a la Cámara cuestionaron duramente a Morris e incluso le pidieron al presidente Gustavo Petro evaluar su salida. “Toda mi solidaridad con las mujeres que denunciaron. Sé que no es fácil por la persecución a la que se enfrentan. Presidente, ¿qué más debe pasar para que desistan de otorgar cargos y poder a Morris? ¿Cuántas denuncias debe acumular a costa del bienestar de las mujeres?”, dijo Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso.

Por otra parte, la representante Carolina Giraldo Botero, presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, le pidió al jefe de Estado “reconsiderar” el nombramiento de Morris y poner en marcha una política para evitar los casos de acoso laboral y que personas con antecedentes de ese tipo de conductas lleguen a cargos públicos.

“Un mensaje político claro sería no nombrar personas con denuncias sustentadas por acoso sexual. El caso de Hollman Morris se ha convertido en un caso emblemático porque, a pesar de las denuncias que han sido persistentes, sigue siendo tenido en cuenta para cargos altos y esto envía un mensaje grave para la sociedad, que el acoso es permitido”, dijo Giraldo.

Además de ellas, este miércoles se pronunció el Ministerio de la Igualdad, la nueva cartera que lidera la vicepresidenta Francia Márquez. “El Viceministerio de las Mujeres hace un llamado al Ministerio Público (Procuraduría General) para adelantar las acciones necesarias con relación a las denuncias de acoso laboral efectuadas por funcionarias del sistema de medios públicos RTVC”, dijo la entidad en un mensaje publicado en sus redes.

Desde el Ministerio de Igualdad y Equidad, el Viceministerio de las Mujeres hace un llamado al Ministerio Público @PGN_COL para adelantar las acciones necesarias con relación a las denuncias de acoso laboral efectuadas por funcionarias del sistema de medios públicos @RTVCco



Sobre el caso se conoce que las directoras del Canal Institucional y de Señal Colombia, parte de RTVC, enviaron cartas el pasado 2 de enero dirigidas a la gerente, Nórida Rodríguez, denunciando los aparentes malos tratos de Morris. “Han logrado generar en mí, sensaciones de intranquilidad, por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la Subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas, generan desmotivación en el entorno laboral”, escribió en su carta Lina Marcela Moreno, la directora del Canal Institucional.

Hasta el momento, Hollman Morris no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso.

