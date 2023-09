Caso Laura Sarabia: revelan video de prueba del polígrafo practicada a exniñera

El escándalo de las chuzadas y la irregular prueba de polígrafo a la niñera Marelbys Meza tiene un nuevo capítulo. Este domingo se reveló el video de la prueba de polígrafo hecho a la exempleada de Laura Sarabia, exjefa de gabinete de Gustavo Petro, por el robo de un maletín de dinero que pertenecía a la mano derecha del presidente. El video da cuenta de que por poco más de tres horas, la mujer estuvo sometida a preguntas de miembros de la Fuerza Pública en las cercanías de la Casa de Nariño el 30 de enero de este año.

El video, revelado este domingo por la Revista Semana, deja ver a Marelbys Meza en lo que sería uno de los sótanos de un edificio en las cercanías de la Casa de Nariño donde, según su denuncia, se le practicó la prueba del polígrafo. De acuerdo con la versión de la exniñera, le quitaron su celular y le hicieron una copia al dispositivo mientras le realizaban a ella la prueba en el sótano del edificio. La prueba fue practicada por el subintendente de la Policía Jhon Alexander Sacristán.

En el video se escucha que el policía le pregunta a Marelbys Meza si sabía el tipo de prueba que se le iba a practicar. La entonces niñera del hijo de Laura Sarabia firma un consentimiento para la prueba y el oficial le pide que se siente frente a la máquina para iniciar con el procedimiento en el que la cuestionan sobre el paradero de la maleta con dinero de la entonces jefa de gabinete de Gustavo Petro.

Meza reconoce que no es la primera vez que se somete a una prueba de polígrafo, pues, según su relato, también tuvo que hacerla cuando trabajaba con el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti. La exempleada de Sarabia reconoció en ese momento que sabía que la razón de haber sido llevada a ese lugar para que se le practicara la prueba del polígrafo tenía que ver con el hurto de la maleta con dinero.

Urgente: este es el polémico y abusivo polígrafo al que fue sometida Marelbys Meza, la niñera de Laura Sarabia. Estuvo sola, sin abogado y en un sótano al frente de Palacio sin ser funcionaria de Gobierno Petro. La acusaban de robarse la plata. pic.twitter.com/WUEWTANeRe — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 3, 2023

A la mujer le preguntan si sabía del paradero de la maleta, a lo que responder que Andrés Parra, esposo de Laura Sarabia, le había preguntado por eso unos días antes, pero que ella solo le dijo que estaba “en la sala, al lado de la chimenea”. De acuerdo con la exniñera, el esposo de la entonces jefa de gabinete le pregunta sobre una bolsa negra que estaba al interior de la maleta, pero ella contestó que no sabía nada al respecto.

Dentro de lo que se observa en el video, el miembro de la Policía le pregunta a Marelbys Meza lo siguiente: “¿Robó dinero usted del maletín de la doctora?”, a lo que respondió que no. “¿En su adolescencia se apoderó de algo que no le pertenecía y no lo devolvió?”, preguntó su interlocutor, a lo que Meza volvió a responder negativamente. “¿Robó dinero usted del maletín de la doctora?”, preguntó el interrogador por segunda vez, pero la respuesta de la entonces empleada de Laura Sarabia fue la misma.

Durante varios minutos continúo el interrogatorio y las preguntas sobre el robo de la maleta eran repetitivas, al igual que las respuestas por parte de Marelbys Meza: aseguró siempre no haber hurtado el dinero de Laura Sarabia. El policía dirigió la conversación hacia la vida personal y laboral de la entonces niñera, quien manifestó el temor de perder su trabajo y el miembro de la fuerza pública reiteraba en sus preguntas y cuestionó si ella sabía de las implicaciones jurídicas que tenía el presunto robo de dinero.

En el video se escucha que el policía pregunta: “Si usted tuviera el dinero, ¿lo devolvería?”. A lo cual la Marelbys Meza responde: “Si no tengo el dinero, cómo lo voy a devolver”.

Por el caso de la prueba presuntamente irregular del polígrafo y las interceptaciones ilegales a la exniñera del hijo de Laura Sarabia fueron capturados la semana pasada cinco policías. Dana Alejandra Canizales y Jhon Fredi Morales Cárdenas, patrulleros de la Policía Metropolitana de Bogotá; el intendente Alfonso Quinchanegua y el uniformado Fredy Alexander Gómez, ambos de la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (SIJIN); y el capitán de la Policía Carlos Andrés Correa, fueron los detenidos en la mañana del jueves 31 de agosto.

Los uniformados fueron imputados por los delitos fraude procesal y falso testimonio. Ninguno de los miembros de la Fuerza Pública aceptó los cargos de la Fiscalía y se espera que en la mañana de este lunes se realice la audiencia de medida de aseguramiento, en la que se definiría si los uniformados irán a la cárcel mientras se adelanta la investigación en su contra.

La Fiscalía aseguró durante la audiencia de imputación que Dana Alejandra Canizales y Alfonso Quinchanegua alteraron un informe para inducir al error al ente investigador y a jueces de la República, con el fin de obtener las órdenes necesarias para interceptar las líneas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, empleadas en ese entonces de Laura Sarabia. “El informe del 30 de enero lo entregaron unas personas a Alfonso y Dana, incluso al primero le fue remitido el informe a su correo electrónico por parte de Garmán Alonso Cabana, pero este informe fue modificado por ustedes dos tanto en su fecha y hora, como en su contenido, incluyendo una actividad que no se hizo en actos urgentes”, señaló la fiscal durante la audiencia.

Por otra parte, el ente investigador sostiene que en el caso del capitán Carlos Andrés Loaiza y el agente de la Dijin Jhon Fredi Morales, conocían de las presuntas irregularidades dentro del informe presentado por Canizales y Quinchanegua, pero que decidieron ocultarlo y así engañar a un juez y a un fiscal para poder interceptar a Marbelys Meza.

