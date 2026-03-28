Caso Neill Cubides: imputan a cuatro señalados por asesinato del profesor universitario

Neill Felipe Cubides era padre de un niño de 10 y una adolescente de 17 años. Además, llevaba más de 10 años como investigador en la Procuraduría. Foto: Neill Felipe Cubides

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En la tarde de este viernes 27 de marzo, ante un juez de control de garantías de Bogotá, se adelantó la audiencia de imputación de cargos en contra de cuatro personas capturadas el pasado miércoles por su presunta responsabilidad en la retención, hurto y asesinato del profesor universitario Neill Felipe Cubides Ariza, en hechos ocurridos el 15 de enero de 2026.

Los procesados son Arnold Esteban Páez Herrera, alias “Pecueca”; Álvaro Andrés Gómez Méndez, alias “Cabezón”; Michael Andrés Chitiva Henao, alias “Chirry”; y Sergio David Velásquez Rivera, alias “Pipo”. Sus capturas se realizaron mediante órdenes judiciales, el pasado 25 de marzo, en operativos de la Fiscalía y la Sijín de la Policía en las localidades de Bosa y San Cristóbal.

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La audiencia de legalización de captura en su contra se adelantó en la noche del mismo miércoles y terminó cerca de las 3:00 de la madrugada. Las imputaciones de cargos fueron suspendidas hasta este viernes. La Fiscalía les atribuyó a estas cuatro personas su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, hurto calificado, secuestro extorsivo y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. No aceptaron cargos.

La defensa de la familia del profesor y también funcionario de la Procuraduría, liderada por el abogado Juan David Bazzani, se pronunció antes de la audiencia de imputación y dijo que pedirán medida de aseguramiento para estas personas. “Se trata de un caso de la mayor gravedad, que ha generado un profundo dolor y que exige la aplicación rigurosa de la ley”, señalaron.

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Sin embargo, la decisión sobre la medida de aseguramiento en contra de estas cuatro personas no se ha tomado. Sobre las 7:50 de la noche la audiencia fue suspendida y se reanudará el 8 de abril, a las 3:00 de la tarde. Ese día, el juez de control de garantías definirá si envía o no a la cárcel de forma preventiva a estas cuatro personas, mientras avanza el proceso penal en su contra.

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