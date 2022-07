Caso OCAD: Fiscalía llamó a declarar a exconsejero presidencial, Emilio Archila

Según Emilio Archila, él ya habría denunciado la corrupción dentro de la institución. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El próximo 8 de julio de 2022, Emilio Archila, exconsejero presidencial del gobierno de Iván Duque, deberá declarar ante la Fiscalía General sobre el caso de corrupción que rodea los recursos de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, (OCAD). Archila, afirmó que antes de que se revelara el escándalo, él ya había denunciado sobre hechos sospechosos mientras se encontraba en ese cargo.

El escándalo de corrupción que rodea los Ocad Paz podría tratarse de un desfalco de hasta $500.000 millones entregados en coimas a funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Contraloría y algunos congresistas. Archila ya habría denunciado esto desde inicios del 2021, según un comunicado que él mismo publicó. En ese comunicado afirmó que ya habría denunciado estos hechos para que fueran investigados por la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Consejería de Transparencia y el DNP.

Este desfalco se habría realizado a través de peticiones de dinero a varios alcaldes para que sus proyectos presentados al DNP fueran aprobados. Según el propio Archila, “Si no pagaban, no llegaban a esa etapa de estudio de fondo, no llegaban a esa instancia posterior de decisión, en la que yo, junto con un representante de los alcaldes y uno de los gobernadores, ejercía funciones colegiadamente”.

En esa declaración, Archila asegura que a él le llegaban los proyectos en la etapa posterior a los sobornos, por lo que no tenía forma de haber conocido previamente los proyectos que estaban condicionados por este “peaje”. Además, Archila asegura que la nueva directora del DNP ya habría retirado a una persona denunciada por este en el pasado.

Entre los señalados por la investigación realizada por Blu Radio se encuentran, además de Archila, varios alcaldes, a miembros de la Contraloría y a varios congresistas del Partido Conservador. Además, se señala a un exgobernador y al director del sistema general de regalías, Álvaro Ávila.

Aparte del llamado a declarar a Archila, la Fiscalía informó a través de un comunicado que “ha revisado las denuncias relacionadas con el tema y encontró varias noticias criminales que fueron interpuestas en la Seccional Bogotá”. Sobre estas noticias criminales y su recolección se vienen presentando dificultades “porque ninguna persona ha dado testimonio directo sobre las presuntas irregularidades. El proceso recibirá una asignación especial y se conexarán los casos para darle mayor agilidad a las labores investigativas y tener una visión integral del caso”.

