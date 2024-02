Caso Odebrecht: acusación contra Óscar Iván Zuluaga se resolverá ante un tribunal

Caso Odebrecht: Óscar Iván Zuluaga es investigado por financiación de su campaña en 2014 Foto: AFP - GUILLERMO LEGARIA

La Fiscalía no ha podido durante los últimos meses llamar a juicio oficialmente al excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, y a su hijo y también exgerente de campaña, David Zuluaga. En audiencia de este 6 de febrero, un juzgado especializado encontró probable que la misma Rama Judicial le entregó equivocadamente el expediente, como lo argumentó la defensa de los señalados y la Procuraduría. Por tanto, este trámite fue enviado al Tribunal Superior de Bogotá, para que resuelva la competencia y, luego, el ente investigador pueda comunicar formalmente su acusación por corrupción.

En contexto: Caso Odebrecht: acusación contra Zuluaga queda congelada por lío procedimental

El pasado 5 de febrero Óscar Iván Zuluaga y su hijo debían haber sido acusados y, por lo tanto, llamados a juicio. Sin embargo, el proceso quedó frenado porque la Rama Judicial le habría entregado el caso al juez que no era. Según argumentaron la Procuraduría y el abogado David Espinosa, la audiencia de acusación contra los Zuluaga debía ser adelantada por un juez de circuito ordinario y no por un juez especializado. Previo a esto, el 18 de diciembre del año pasado, el juez Andrés Palencia Fajardo no se presentó por problemas de salud.

Casi siete años después de que estallara el escándalo de la constructora brasilera en Colombia, el ente investigador asegura que, en 2014, el excandidato habría tenido varias reuniones en el norte de Bogotá con miembros de la multinacional, particularmente con Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht en Colombia. En los encuentros, al parecer, la multinacional se comprometió a pagar una parte de los servicios del publicista Duda Mendoza para la campaña, lo cual se hizo a través de una cuenta en Panamá. De esta manera, la Fiscalía encontró que Odebrecht giró US$1,6 millones y que Zuluaga terminó de cubrir los honorarios de Mendoza.

En contexto: Óscar Iván Zuluaga y su hijo irán a juicio por caso Odebrecht

Según el ente investigador, los Zuluaga habrían realizado varias maniobras para ocultar los aportes que recibían de la corrupta multinacional que, además, no habrían sido incluidos en los informes oficiales. Posteriormente, en el momento en que rindieron declaraciones ante en Consejo Nacional Electoral (CNE), en el caso de David Zuluaga en 2017, nuevamente omitieron esta información financiera, lo que habría llevado a la entidad a cerrar la investigación administrativa que desarrollaban por financiación extranjera, según información de la Fiscalía.

El excandidato Óscar Iván Zuluaga está imputado por dos hechos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Por su parte, a David Zuluaga se le atribuye fraude procesal. La Fiscalía, en las audiencias de esta semana, ha precisado que intentará acusar circunstancias relacionadas con el lavado de activos, dado que la multinacional Odebrecht intentó camuflar los sobornos que entregó a altos funcionarios del Estado a través de ingeniosas maneras, en este caso, presuntamente a través de un contrato de publicidad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.