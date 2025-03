Caso Papá Pitufo: el audio que expone la corrupción al interior de la Policía

La investigación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, avanza en Colombia mientras Portugal aprueba el trámite de extradición que inició la Fiscalía. Foto: Archivo

Una grabación secreta realizada por un agente de la Policía ha sacado a la luz una red de corrupción que habría frustrado la investigación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, señalado como uno de los mayores líderes del contrabando en Colombia. En el audio, publicado por Noticias Caracol, el entonces jefe de Interpol en Colombia, el coronel Mario Javier Durán, admite la existencia de presiones internas dentro de la institución para frenar el proceso, respaldando así las denuncias de manipulación y amenazas que enfrentaron los investigadores a cargo del caso.

Wilmar Alejandro Burbano, patrullero de la Policía y con una destacada trayectoria en investigaciones de alto impacto, pasó de ser finalista en el concurso al mejor policía de Colombia a convertirse en un perseguido por la propia Institución. Durante más de un año, Burbano se infiltró en la red criminal de Papá Pitufo, recopilando pruebas clave sobre sus operaciones en Bogotá y Cartagena. Su trabajo estaba respaldado por la Fiscalía, bajo la dirección del fiscal Andrés Marín. Sin embargo, en octubre de 2023, la investigación se filtró y Marín Buitrago logró huir a España.

La reacción dentro de la Policía fue inmediata. En lugar de reforzar el caso, se desmanteló el equipo de investigadores. Burbano fue removido de la investigación y trasladado a La Guajira, una región donde la red de contrabando de Papá Pitufo opera con total impunidad. Ante el riesgo inminente para su seguridad, Burbano decidió renunciar en julio de 2024. Pasó de ser un investigador de élite a lavar motos en el sur de Bogotá, tratando de sobrevivir. Pero su lucha no terminó ahí: documentó todas las irregularidades y denunció ante la Fiscalía la podredumbre que permitió la impunidad de Marín Buitrago.

La grabación que evidenció la red de corrupción

A pocos días de abandonar la Policía por negarse a ser trasladado a La Guajira, el 4 de junio de 2024, el investigador Wilmar Burbano se reunió con el coronel Mario Durán y otros dos miembros del grupo élite de Interpol. Anticipando posibles riesgos, decidió grabar la conversación, que se extendió por casi una hora.

En el encuentro, el jefe de Interpol admitió que poderosos intereses dentro de la institución habían logrado frenar la investigación contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, identificado como uno de los principales capos del contrabando en Colombia. Además, Durán reconoció abiertamente que las presiones internas sabotearon el proceso judicial, permitiendo la liberación de los capturados.

Coronel Mario Javier Durán: “Es lo que yo he dicho desde hace años, pero hay unas voces poderosas por parte de unas corrientes de la misma institución que manejan poder, que tenían interés de que esto no se imputara como lo teníamos nosotros proyectado porque (inaudible), y así fue, y se dañó el caso y (inaudible) todos esos manes están libres y no hay nada y acá están trasladados ustedes y yo”.

El oficial también lamentó la falta de respaldo para su equipo y, aunque expresó solidaridad con los investigadores, dejó claro que no tenía la capacidad de frenar sus traslados a regiones donde el poder de Papá Pitufo y su red criminal se mantenían intactos.

Coronel Mario Javier Durán: “Entonces yo créanme que lamento siempre esta situación, lamento siempre esta situación, tal vez no visualizábamos o creo que sí, eso estaba claro, el poder al que nos enfrentábamos y lo que suponíamos se materializó en una realidad. De verdad (pitufo) es una persona muy poderosa y véalo que está en libertad, está allá en asilo y se está defendiendo, y qué otra conclusión: esa vaina engavetada”.

Uno de los puntos más delicados de la conversación fue la admisión de que el mayor César Ortiz, quien lideró las pesquisas contra el contrabandista, fue apartado de la Policía debido a su labor en el caso.

Coronel Mario Javier Durán: “Este caso como ustedes lo entienden a la perfección, esto pisó muchos callos, esto tal vez sabíamos cómo iba a iniciar, con 12 capturas, pero no se sabía cómo iba a terminar, si se tenía en cuenta que esa gente tal vez hablaba, tal vez se acogía a un principio de oportunidad, tal vez iban a acusar a otra gente más y hermano por eso pasó lo que pasó, por eso se adelantaron a la operación con otra vaina ahí y ese caso ustedes y nosotros (inaudible). Hermano, es un tema que no es del ámbito mío, eso no está en la esfera mía, eso generó la salida de César (Ortiz), nuestro amigo, todos conocemos a cesar, ustedes lo conocen hace mucho más tiempo, pero yo conocí a César.”.

Los investigadores, lejos de recibir protección, fueron enviados a zonas de alto riesgo como el Valle del Cauca, Chocó y La Guajira, regiones donde el grupo criminal de Papá Pitufo mantiene su influencia. En ese momento, uno de ellos expresó su decepción y temor por lo que consideró una decisión irresponsable por parte de la Policía.

Investigador de Interpol: “Pero sí me parece también irresponsable, mi coronel, y no sé quién haya dado la orden, porque no me atrevería a juzgar a nadie, quién haya dado la orden para el tema de los traslados, pero me parece un acto de irresponsabilidad por ejemplo en mi caso, yo hablo personalmente, salir para el valle del cauca donde la zona de injerencia más fuerte de esos bandidos pues es allá, me parece a mí que es un mensaje erróneo, que no se están estudiando realmente las cosas, que no se están estudiando realmente las cosas, eso es un acto de irresponsabilidad”.

En la conversación también se abordó la filtración de información clave sobre la investigación a Diego Marín. Burbano recordó que, tras una reunión en el Ministerio de Defensa el 10 de octubre de 2023, las amenazas contra el equipo y el fiscal Andrés Marín se intensificaron.

Wilmar Alejandro Burbano: “Cuando ve eso pues el ministro de Defensa queda así, se (inaudible) con cierta persona y ahí comienza el calvario para todos nosotros. Cierto. Pasa ese tema ahí. Amenazan. Sale el doctor y lo amenazan en la noche, se filtra el audio donde lo amenazan al doctor en la noche, saben de la investigación y lo que nosotros estamos haciendo de las vigilancias, se filtra todo eso, comienza ya algo contra el agente encubierto también y ya comienza contra nosotros”.

Uno de los investigadores reflexionó sobre las repercusiones de la filtración. “Yo me imagino a Diego Marín viendo esas evidencias qué puede pensar. Le sacamos a la hija, al hijo, al gato, al perro, a la mamá, al tío, al abuelo, al hermano. ¿Qué cree que puede pensar ese señor? Imagínese, nos metimos con el patrimonio en España, en Estados Unidos, en Colombia. Le escarbamos en empresas desde hace 40 años, ¿qué puede creer que puede pensar ese man?”, declaró unos de los investigadores de Interpol.

El coronel Durán explicó que la investigación colapsó cuando el entonces director de la Policía Fiscal en Cartagena, el mayor Peter Steven Nocua, advirtió a Marín que la Fiscalía estaba tras sus pasos.

Coronel Mario Javier Durán: “Nosotros somos víctimas del juego sucio (inaudible) todo porque había un conflicto casado entre el fiscal Marín y esa coronel, y el fiscal la tenía denunciada, ¿no?, por fuga de información a esa coronel por ese video. Y que esa reunión donde estuvo el ministro (Iván Velásquez), la coronel (Julie Ruiz) y el fiscal (Andrés Marín), se habló del capitán (Nocua) y ahí esa misma noche la coronel lo mandó a citar al polígrafo, al otro día. Y ahí ese capitán, el mayor, llama a Diego Marín”.

Según Durán, la reubicación de los investigadores se debió a la molestia del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien fue informado de que su nombre aparecía en un informe relacionado con la investigación contra Papá Pitufo.

Coronel Mario Javier Durán: “Todos sabemos qué pasó, todos sabemos el trabajo de ustedes, hablar es fácil, pero de ahí a que haya alguien a comprobar o a demostrar que acá se hizo algo al margen de la ley, pues no, cierto que no. No. A mí, a mí el señor director me dijo que había un informe de uno de los investigadores en donde, pues, nombraban al ministro de defensa y al director de la policía y yo nunca leí ese informe, yo nunca le di trámite a un oficio siquiera parecido”.

No obstante, el documento sí existía y había sido elaborado por Burbano. En él se detallaba la filtración de información desde el Ministerio de Defensa, pero sin atribuir responsabilidades. Durán aseguró a sus hombres que intentaría aclarar la situación con el general William Salamanca, director de la Policía Nacional.

Coronel Mario Javier Durán: “Yo no puedo a mi general (Salamanca) desgastarlo con toda la hijueputa historia tan larga, hay que es ir al grano: “mi general esto es lo único que hay y es esto y a usted le voltearon el discurso” (...) coronel Durán, y por lo menos decirle eso (a Salamanca), mi general yo de verdad como siempre se lo he dicho pero ahorita ya tengo el informe, pero de mi parte nunca salió un informe hablando mal de usted ni del ministro, ni idiota que yo fuera, yo solamente y judicialmente tengo y está comprobado que judicializamos a 12 bandidos, los únicos uniformados era un mayor y ese capitán, no más”.

Según el oficial, las sospechas sobre la desinformación al ministro y al director de la Policía recaían sobre la coronel Julie Ruiz, jefa de contrainteligencia y una de las protagonistas de la reunión en el Ministerio de Defensa. No está claro si Durán logró aclarar la confusión ante el general Salamanca, pero tiempo después algunos traslados fueron revertidos. Para entonces, Burbano ya había solicitado su retiro y la investigación contra Papá Pitufo había quedado en el aire.

Burbano y su familia abandonaron el país tras recibir amenazas de muerte. Antes de irse, dejó documentada toda la corrupción que rodeó el caso en una denuncia ante la Fiscalía. Otros agentes involucrados en la investigación siguen temiendo por sus vidas, mientras que el coronel Mario Durán también salió de la Policía en 2024.

