Alertan que presuntos asesinos de Sara Millerey quedarían libres por vencimiento de términos

Sara Millerey González Borja. Foto: La Disidencia

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Dos de los hombres señalados como presuntos responsables de Sara Millerey González Borja, una mujer trans asesinada el 4 de abril del año pasado, podrían quedar en libertad por vencimiento de términos. Según la Fiscalía, el Tribunal Superior de Antioquia no ha resuelto una petición de la defensa de los presuntos asesinos para poder avanzar con el juicio.

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El ente investigador señaló que Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias “Teta”; y Juan David Echavarría Zapata, alias “Chuky”, ya fueron imputados y acusados formalmente dentro de los tiempos de ley. Incluso, que un juez penal de conocimiento instaló la audiencia preparatoria de juicio, en la que presentaron todas las pruebas del caso.

Todas las pruebas fueron aceptadas por el juzgado, pero la defensa de los dos hombres apeló la decisión. Esa apelación debe ser resuelta por el Tribunal Superior de Antioquia, pero hasta ahora no hay respuesta de esa instancia sobre el proceso.

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Cuando se cumpla la revisión, aclara la Fiscalía, el juez podrá convocar las audiencias de juicio. Asimismo, el ente investigador expuso que vinculó recientemente a Muñoz Gaviria y a Echavarría Zapata a otra investigación por el delito de concierto para delinquir, como presuntos integrantes del grupo delincuencial “El Mesa”.

Por ese caso, fueron imputados el pasado 22 de mayo. En esa audiencia a Echavarría Zapata también se formuló el cargo de homicidio por un crimen ocurrido en abril de 2020, en Bello (Antioquia). En ese proceso, Juan David Echavarría Zapata recibió una nueva medida de aseguramiento en centro carcelario. Además, “alias Teta” seguirá privado de la libertad en establecimiento carcelario en atención a una condena vigente de nueve años y 10 meses de prisión.

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los hombres se habrían llevado a Sara Millerey González a un solar. Allí la torturaron ocasionándole heridas de gravedad en el tórax, los brazos y las piernas, y la arrojaron a la quebrada La García, en el barrio Playa Rica.

Los hombres, dice la Fiscalía, después de dejar a Sara Millerey González herida en la quebrada, habrían “constreñido a los vecinos para evitar que le prestaran ayuda y la sacaran del afluente”. Finalmente, fue la familia de la mujer trans y personal del cuerpo oficial de bomberos quienes la sacaron de ahí y la llevaron a un centro médico en Medellín, donde murió por la gravedad de las heridas.

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