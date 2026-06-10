Legalizan las capturas de los presuntos asesinos del periodista Cristian Herrera

Según las autoridades, los tres habrían participado en el asesinato del periodista el pasado 6 de junio. Foto: Policía

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Un juez de control de garantías legalizó la captura de John Sebastián Duque Andrade, alias “Demonio”; Angélica Vesga Arenas, alias “Angélica”; y Wilmer Alexander Portillo González, alias “Wilmer”, señalados de participar en el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta (Norte de Santander).

Según la Fiscalía General de la Nación, durante la audiencia también fueron legalizadas las diligencias de registro y allanamiento realizadas en tres inmuebles de Cúcuta y El Zulia (Norte de Santander), las cuales permitieron las capturas y la incautación de un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares.

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El próximo 11 de junio, el ente investigador continuará las audiencias de manera reservada con el propósito de imputar cargos a los presuntos responsables. Los procesados fueron capturados el pasado 9 de junio en la terminal de transporte de Cúcuta. De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, alias “Demonio” sería el presunto autor material del homicidio.

Este hombre, al parecer, estaría vinculado a casos de homicidio y hurto, y tendría nexos delincuenciales con alias “Porras”, quien permanece privado de la libertad por ser señalado como el jefe del grupo de delincuencia común conocido como Familia P. Por su parte, alias “Wilmer” y alias “Angélica” habrían participado en la coordinación, el apoyo y la logística para planear y ejecutar el crimen.

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Cristian Hernando Herrera fue asesinado en la tarde del 6 de junio por sicarios. Según las autoridades, hombres armados le dispararon en al menos seis oportunidades. Durante años ejerció el periodismo judicial en La Opinión, uno de los medios más importantes de la región. Posteriormente trabajó en portales digitales de información y hacía parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

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