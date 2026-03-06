Caso Ungrd: estos son los conjueces que definirán si envían a la cárcel a congresistas

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Bitar (Partido Conservador); Juan Pablo Gallo (Partido Liberal); Karen Manrique (Curul de paz); Julián Peinado (Partido Liberal); Juan Diego Muñoz (Alianza Verde). Foto: Archivo

Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado son los conjueces designados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que se encargarán de definir la situación jurídica de cinco congresistas y un excongresista señalados de participar en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Esto, tras el empate en la ponencia discutida por la alta corte, que pedía llamarlos a juicio y enviarlos a prisión preventiva. La decisión fue aplazada para el próximo miércoles 11 de marzo. Los congresistas señalados de participar en el entramado de corrupción son Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado, Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Karen Astrith Manrique (curules de paz) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde).

Noticia en desarrollo...

