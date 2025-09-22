Caso Ungrd: Interpol emite circular roja contra Carlos Ramón González

Desde noviembre de 2024, González viajó a Managua (Nicaragua). Recientemente recibió asilo político allí, mientras que las autoridades colombianas lo buscan por presunta corrupción. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En la mañana de este lunes 22 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación confirmó que desde la Oficina Central de Interpol, con sede en Lyon (Francia), fue emitida la circular roja en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la presidencia de la República (Dapre). El exfuncionario y amigo cercano del presidente Gustavo Petro está asilado en Nicaragua, pero ahora tendrá que responder ante la justicia colombiana.

González, quien el 21 de mayo de este año había sido imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos, cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros, salió de Colombia en noviembre de 2024. Para entonces, las autoridades ya le seguían la pista por ser, al parecer, el cerebro detrás del enramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Noticia en desarrollo...

