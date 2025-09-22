No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Caso Ungrd: Interpol emite circular roja contra Carlos Ramón González

Desde el pasado 4 de julio, la Fiscalía General de la Nación había solicitado formalmente la emisión de la circular roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien pasó de ser alfil del presidente Gustavo Petro a investigado por corrupción.

Redacción Judicial
22 de septiembre de 2025 - 05:38 p. m.
Desde noviembre de 2024, González viajó a Managua (Nicaragua). Recientemente recibió asilo político allí, mientras que las autoridades colombianas lo buscan por presunta corrupción.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
En la mañana de este lunes 22 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación confirmó que desde la Oficina Central de Interpol, con sede en Lyon (Francia), fue emitida la circular roja en contra de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la presidencia de la República (Dapre). El exfuncionario y amigo cercano del presidente Gustavo Petro está asilado en Nicaragua, pero ahora tendrá que responder ante la justicia colombiana.

González, quien el 21 de mayo de este año había sido imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de activos, cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros, salió de Colombia en noviembre de 2024. Para entonces, las autoridades ya le seguían la pista por ser, al parecer, el cerebro detrás del enramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 27 minutos
Narcolombia, republiqueta uniformemente corrupta. Entre los uribestias y la petroñera.
