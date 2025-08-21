Minjusticia y Cancillería se oponen al asilo político de Carlos Ramón González

El pasado 21 de mayo, Carlos Ramón González fue imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, ese país le otorgó asilo político a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en Colombia, prófugo de la justicia tras ser imputado por el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Por esto, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho de Colombia comunicaron que no comparten esta decisión del país centroamericano, “teniendo en cuenta que el ciudadano es requerido por la justicia colombiana por la presunta comisión de delitos de carácter común”.

La Cancillería y el Ministerio de Justicia presentaron cinco puntos para precisar el porqué de su posición. En ellos se explica que, primero, el país reconoce y respeta el asilo concedido a personas que tengan justificación. Sin embargo, aseguran que “este derecho no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos”.

Asimismo, mencionan que González Merchán enfrenta un proceso penal en Colombia por la presunta comisión de delitos contra la administración pública y que concederle asilo en ese país contradice el Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Colombia y la República de Nicaragua de 1929, en el que ambos países acordaron “entregar mutuamente a las personas procesadas o condenadas en uno de ellos”.

Por último, los ministerios pidieron al Gobierno de Nicaragua tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación en contra de González Merchán, con el propósito de que el exdirector del Dapre pueda entregarse a la justicia colombiana, la cual, aseguran, le brindará todas las garantías procesales.

González Merchán fue imputado el pasado 21 de mayo por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Es una de las personas en más altos cargos del gobierno en ser salpicada en el escándalo de la Ungrd.

Según Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, Carlos Ramón González habría hecho parte del entramado de corrupción en la entidad. De él directamente habría salido la orden de entregar dádivas a congresistas para abrirle camino a los proyectos del Gobierno Nacional en el Congreso.

Según lo dicho por Omledo López, en una reunión de septiembre de 2023, González dio la orden de entregarle $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, a modo de soborno para que destrabaran las reformas pensional y a la salud.

