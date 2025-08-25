No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Caso Ungrd: Interpol emitió circular roja contra César Manrique

Manrique Soacha fue imputado por su presunta responsabilidad en tres delitos relacionados con el entramado de corrupción de la Ungrd. Aunque ya tiene orden de captura en su contra, hace más de dos meses que no se sabe dónde estaría. La solicitud ante Interpol tardó solo cinco días en ser tramitada.

Redacción Judicial
26 de agosto de 2025 - 12:24 a. m.
Manrique está imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Foto: El Espectador - José Vargas
En la noche de este lunes 25 de agosto, la Fiscalía General de la Nación confirmó que Interpol emitió circular roja en contra de César Manrique Soacha, exdirector del Departamento de Función Pública y vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El exfuncionario ya fue imputado por tres delitos.

Noticia en desarrollo...

