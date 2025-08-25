Caso Ungrd: Interpol emitió circular roja contra César Manrique

Manrique está imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Foto: El Espectador - José Vargas

En la noche de este lunes 25 de agosto, la Fiscalía General de la Nación confirmó que Interpol emitió circular roja en contra de César Manrique Soacha, exdirector del Departamento de Función Pública y vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El exfuncionario ya fue imputado por tres delitos.

